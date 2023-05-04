无人机袭克里姆林宫：法国外长说这件事太“奇怪”

法国/俄罗斯/乌克兰

法国外长科隆纳今天周四在法国国内电台（France Inter）上说，俄罗斯称其击落以普京为打击目标的乌克兰无人机，这件事"太奇怪了"。

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法国外长科隆纳指出，无人机能够飞到克里姆林宫"，在正常情况下是相当无法理解的"，她并拒绝参与任何"假设的小把戏"。科隆纳女士回顾说，乌克兰人"昨天已经正式宣布，他们与这一事件没有任何关系"。

俄罗斯周三指责乌克兰用两架无人机瞄准了俄罗斯总统的克里姆林宫官邸，基辅方面否认了这一指控。泽连斯基昨天在赫尔辛基的记者会上回答说："我们没有袭击普京，我们等待普京在法庭上接受审判"。

法国外长还对俄罗斯前总统梅德韦杰夫的离谱言论表示遗憾，后者周三呼吁"消灭"乌克兰总统泽连斯基，以报复所谓的克里姆林宫遭无人机袭击。

法国外长说，"德米特里-梅德韦杰夫因其离谱的言论而脱颖而出，因其言语的升级而令人遗憾。"她补充说："这种升级再一次来自俄罗斯，它再一次寻求恐吓、想让人惧怕，寻找可以为其无理取闹辩护的借口。

科隆纳拒绝预设乌克兰总统遭到暗杀的可能性，她强调"尊重"民选国家元首的"人身安全"是多么重要。

这位法国外长还认为，俄罗斯当局的问题之一是"它被禁锢在一个与现实平行的世界中"。因此，她说，与俄罗斯的沟通渠道"仍然是不可或缺的"。

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