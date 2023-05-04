泽连斯基呼吁设立审判侵略罪特别法庭

乌克兰/国际刑事法庭

2023年5月4日，在荷兰海牙，乌克兰总统泽连斯基与荷兰首相吕特和比利时首相德克罗（未出画）举行的新闻发布会上发言。

乌克兰总统泽连斯基周四在海牙呼吁成立一个专门审理侵略罪的国际法庭，他要求"全面的正义"，而不是"混合的有罪不罚"。

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法新社5月4日发自海牙消息，乌克兰总统泽连斯基在访问了设在荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）后，在海牙向外交官和其他官员发表讲话，他提到俄罗斯入侵他的国家乌克兰，指出，俄罗斯的侵略是"邪恶的开始"，"应该追究这一侵略罪行责任"。而“这只能由法院来完成”。

泽连斯基总统拒绝了其他国家正在考虑设立一个"混合"法院的想法。泽连斯基先生说："法律必须充分发挥作用，以确保正义（的伸张）”。他反对"混合型有罪不罚"的想法。

美国在3月宣布支持设立一个特别法庭来审判俄罗斯对乌克兰的“侵略”行为，支持该法庭拥有国际资金和人员，但主张“扎根于乌克兰司法系统”。

法新社说，国际刑事法院成立于2002年，旨在审判世界上最严重的暴行，但它没有权力对俄罗斯的侵略罪行进行审判，因为俄罗斯不是《罗马规约》的签署国。

但该法院于今年3月对俄罗斯总统弗拉基米尔-普京发出逮捕令，罪名是在冲突中"非法胁迫迁移"乌克兰儿童的战争罪。

今天突访荷兰海牙的乌克兰总统泽连斯基发表了题为"没有乌克兰的正义就没有和平"的演讲，荷兰外交大臣沃普克-霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）在场。

荷兰外长表示，今天是荷兰的二战遇难者纪念日，明天是荷兰的解放日，他对乌克兰总统泽连斯基在此刻到访荷兰表示欢迎。

同一条船

在国际刑事法院发表演讲之前，乌克兰总统泽连斯基，身着惯常的绿色衣服，身旁是几名身穿战斗服的团队成员，受到国际刑事法院院长皮奥特-霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）和其他高级负责人的欢迎。

法新社看到现场一名的乌克兰女孩与两名家人来到国际刑事法院外观看欢迎泽连斯基总统的仪式。这位12岁名叫兹拉塔（Zlata）女孩对法新社记者说，"看到他（泽连斯基）真是太激动了! 我希望他能进去告诉他们，这场战争必须停止"。同时，她的一位亲戚为她擦拭着脸颊上的泪水。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，荷兰一直支持乌克兰反抗侵略。荷兰外交大臣霍克斯特拉说，"我们是在同一条船上"，他并承诺，荷兰对乌克兰的支持将持续到“你们庆祝自己的解放日”那一天。

此外，乌克兰总统泽连斯基还计划与荷兰首相马克-吕特和比利时首相亚历山大-德克罗进行会晤。

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