泽连斯基突访荷兰 并访国际刑事法院

乌克兰总统泽伦斯基到达国际刑事法院会场发表题为"没有乌克兰的正义就没有和平"的演讲2023年5月4日海牙

乌克兰总统泽连斯基5月4日周四出人意料地到访荷兰，他在海牙访问了国际刑事法院（ICC），并与荷兰官员会面。昨天周三，泽连斯基突访芬兰出席北欧5国峰会。

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据荷兰新闻社（ANP）报道，泽连斯基于9点左右（格林尼治标准时间7点）抵达位于海牙的荷兰参议院大楼，受到参议院议长布鲁因（Jan Anthonie Bruijn）和众议院议长贝尔赫卡姆普（Vera Bergkamp）的迎接。

今天周四上午，乌克兰总统泽连斯基造访了位于海牙的国际刑事法院，该法院今年3月对俄罗斯总统普京发出了逮捕令。

泽连斯基总统今天周四在海牙呼吁设立一个专门审理侵略罪的国际法庭，呼吁"全面公正"，而不要"混合有罪不罚"。

在访问国际刑事法院（ICC）后，泽伦斯基在海牙向外交官和其他官员发表讲话，他提到俄罗斯对他的国家乌克兰的入侵时说，俄罗斯的侵略是"邪恶的开始"，"应该追究这一侵略罪行责任"。而“这只能由法院来完成”。

不过，泽连斯基总统拒绝了其他国家正在考虑的设立一个"混合"法院的想法。他补充说："法律必须充分发挥作用，以确保正义的伸张"。他反对"混合型有罪不罚"的想法。

之前，据荷兰公共广播电视公司（NOS）报道，泽连斯基今天将在海牙发表题为"没有乌克兰的正义就没有和平"的演讲，荷兰外长霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）会到场聆听。

据荷兰新闻社（ANP）说，泽连斯基总统本次对荷兰的访问日程，包括与荷兰首相吕特及国防部长奥隆格伦（Kajsa Ollongren）举行会谈。

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