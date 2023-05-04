美国防长奥斯汀：美军在南中国海给菲律宾当后盾

菲律宾总统小马科斯5月3日当地时间下午访问美国五角大楼，与美国防长奥斯汀会面。奥斯汀向小马科斯承诺说：我们"在南中国海或该地区的其他地方，将永远是你的后盾。

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据美国国防部网站说，美国防长奥斯汀欢迎菲律宾总统小马科斯访问五角大楼。奥斯汀向菲律宾总统承诺，美军会在“南中国海”或者“该地区的其他地方”支持菲律宾。

美国防长说，我们对菲律宾的防务承诺是铁定的。我们的共同防御条约适用于在太平洋地区，包括在“南中国海”的任何地方，针对那些对我们的武装部队、海岸警卫队的船只、公共船只或飞机的武装攻击。

他还说，“我们最近结束了有史以来规模最大、最复杂的肩并肩（Balikatan）联合演习”。它包括来自菲律宾、美国和澳大利亚的17,000多名士兵，在空中、陆地、海上，以及首次在网络空间，进行肩并肩训练。

美国防长奥斯汀还说，正如我以前所说，总统先生，我们不仅仅是盟友；我们是一家人。我们对一个自由和开放的印度-太平洋有着共同的愿景，因为一个由规则和权利管理的地区有助于为我们两国和整个地区提供安全和繁荣。

另据菲律宾总统府的公报，菲律宾总统小马科斯在与美国防长奥斯汀会面的讲话中说，"时代的召唤......要求我们迎接也许我们以前没有面对过的新挑战"。

他还说，"这就是为什么继续......我们已经开始的交流是非常重要的，"。"我期待着菲律宾和美国之间有一个非常光明的未来--一个建立在长期经验和如你所说的友谊和家庭关系基础上的未来，因为我们两国之间的人民交流一直在各个层面上进行。"

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