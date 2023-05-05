世卫组织今天宣布新冠病毒不再是全球卫生紧急情况

世卫组织/新冠病毒

世界卫生组织周五宣布，在三年多之后，该组织不再把冠状病毒大流行列为国际关注的公共卫生紧急情况。

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据华盛顿邮报今天报道称，世卫组织总干事谭德塞5日在日内瓦举行的新闻发布会上说："我宣布covid-19不再是全球卫生紧急状况。"他还指出，他是带着 "巨大的希望 "作出这一宣布。

谭德塞说，"然而，这并不意味着新冠病毒作为一种全球健康威胁已经结束。"据谭德塞警告说，"就在上周，covid-19仍然是每三分钟就夺走一条生命。而这只是我们所知道的死亡人数。"

虽然这是全球应对该大流行病过程中的一个里程碑，但对于许多已经解除紧急声明或即将解除紧急声明的政府来说，这一变化在实践中可能并不意味着什么。

美国拜登政府将于5月11日结束美国对冠状病毒大流行的公共卫生紧急状态政策。

冠状病毒大流行于2020年1月30日被宣布为国际关注的公共卫生紧急情况，并在三年多的时间里一直处于这一指定状态，这是全球卫生组织的最高级别的警报。

谭德塞说，他是在世卫组织召集的一个专家小组提出建议后作出取消这一分类的决定的。

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