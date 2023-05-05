加拿大召见中国大使抗议恐吓议员 中方回应"诽谤和诋毁"

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针对加拿大华裔议员庄文浩的家人疑似受到威胁案，加拿大周四（5月4号）召见了中国大使，并称考虑驱逐一名外交官，中方周五回应抨击加拿大 "诽谤和诋毁"。

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加拿大《环球邮报》本周一报道说，华裔加拿大保守党议员庄文浩因为批评北京让他和家人受到了北京的压力，政府对中国当局涉嫌 "干涉"加拿大事务的行为视而不见。报道称，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）坦承，情报机构先前已知悉此事，但隐瞒了消息。反对党议员本周要求政府对这一引发激烈批评的事件做出回应。

在此背景下，加拿大外交部周四召见了中国大使丛培武，并说考虑驱逐1名驻多伦多领事馆的中国外交官，该外交官涉嫌搜集庄文浩在香港的家人资讯，对其构成威胁。

《环球邮报》援引机密文件和一个不具名的消息来源说，中国的情报机构被指有计划针对庄文浩，因为他在2021年2月投票赞成一项将中国对其维吾尔少数民族的待遇比作 "种族灭绝 "的动议。根据加拿大安全情报局（CSIS）的一份文件，北京目的 "几乎可以肯定是针对这位议员并杀鸡儆猴，劝阻其他议员采取反华立场"。

中国外交部发言人毛宁周五做出回应，在例行记者会上批评 "加拿大正在诽谤和诋毁中国驻加拿大使领馆的正常运作。" 她说："中国对此表示强烈不满和反对，"，并保证中国大使已向 "加拿大外交部负责人 "提出"强烈抗议"。

毛宁之前在回应关于对庄文浩施压的指控时说："中国从未寻求干涉加拿大的内部事务，也没有兴趣这样做。”

据法新社，主要是穆斯林的维吾尔人是新疆（中国西北部）的主要民族，该地区长期受到血腥袭击的困扰，当局认为这是伊斯兰教徒和维吾尔分离主义分子所为。

以反恐为名，中国当局在2010年代中期发起了大规模的镇压行动。联合国提出了反人类罪的可能性。

西方研究指责中国几年前在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员，甚至强行实施 "强迫劳动"。中国谴责这是有偏见的报道，并谈到旨在发展就业和消除极端主义的 "职业培训中心"。

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