乌“爱国者”防空系统成功拦截俄罗斯“匕首”高超音速导弹

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据美联社报导，乌克兰空军5月6日宣布，其利用新获得的美制“爱国者”防空系统在基辅地区上空击落了一枚俄罗斯“匕首”高超音速导弹，这是乌方首次已知拦截俄军最现代化的导弹之一。

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乌克兰空军司令奥列什丘克(Mykola Oleshchuk)周六通过社交媒体平台“电报”表示，这枚俄罗斯“匕首”高超音速导弹是在本周早些时候对基辅的一次夜间空袭中被拦截的。报导指，这也是外界得知乌克兰军方首次使用“爱国者”防空系统。

奥列什丘克在帖文中写道：“我祝贺乌克兰人民发生了历史性事件！是的，我们击落了‘无双’匕首（导弹）！”。

奥列什丘克补充说，“它发生在5月4日夜袭基辅地区的天空中。匕首高超音速导弹（Kh-47）由一架 米格-31K战斗机从俄罗斯境内发射的”。据了解，“匕首”高超音速导弹是俄罗斯最新和最先进的武器之一。俄罗斯军方称，这种空射弹道导弹的射程可达2000公里，并以10倍音速飞行，因此难以拦截。

高超音速的飞行速度和重型弹头的结合使“匕首”导弹能够摧毁重度防御目标，如地下掩体或山区隧道。乌克兰军方此前已承认缺乏拦截该型号导弹的资产。

乌克兰空军发言人伊赫纳特（Yurii Ihnat）在接受“乌克兰-24”电视台采访时谈到，“他们说‘爱国者’是一种过时的美国武器，而俄罗斯的武器是世界上最好的，好吧，有证据表明，它甚至对（拦截）高超音速导弹也有效。” 他表示，此次成功拦截“匕首”高超音速导弹是“对俄罗斯的一记耳光”。

乌克兰在4月下旬首次接受了“爱国者”防空系统的交付。乌方没有说明其拥有多少套该系统，也没有说明它们被部署在哪里，但据了解，这些系统是由美国、德国和荷兰提供的。

德国和美国承认各自至少送来了一套“爱国者”防空系统，荷兰说其对乌提供了两套该系统，但不清楚目前有多少套在运行中。乌军人员已经接受了必要的广泛培训，以便能够有效地用这些系统定位目标，用雷达锁定并开火。每套“爱国者”防空系统需要多达90名人员来操作和维护。

乌克兰空军周六通过推特表示，“乌克兰的防空部队击落了‘匕首’，这是一枚高超音速的俄罗斯弹道导弹，这是攻击开始以来的第一次。这是由‘爱国者’防空系统的操作人员完成的。”

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）介绍说，他早在2021年8月访问美国时就要求美方提供“爱国者”防空系统，当时距离俄罗斯的全面入侵还有数月，但在俄方非法吞并克里米亚半岛七年后。列兹尼科夫一度将拥有该系统描述为“一个梦想”，但他说当时在美国被告知这是不可能的事情。

“爱国者”防空系统是美军在20世纪80年代首次部署的。据分析，该系统每枚导弹的成本约为400万美元，而发射器的成本约为1000万美元。在这样的成本下，人们普遍认为，乌方只会用“爱国者”系统来对付俄军的先进战机或高超音速导弹。

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