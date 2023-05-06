查理三世登基：英国人怎么看？

英国

在查理三世加冕之前，皇室粉丝和共和派早早起床，聚集在伦敦市中心，准备为新王欢呼（或者抗议）。附近的购物中心到处都是提前露营占位的人，以确保自己抢占观看国王游行队伍的最佳视野。点击以下内文视频，了解详情。

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01:39 乘坐马车前往加冕仪式的查理三世。 © AP - ITN CEREMONIAL

5月6日上午，查理三世离开白金汉宫，踏上从继承人到君主的73年旅程的最后一英里。他将前往威斯敏斯特教堂，在具有千年传统中的仪式上加冕，成为英格兰第62任国王和联合王国第13任君主。

为了一睹英国新王的风采，73岁的珍妮特·霍奇从苏格兰赶来，并和美联社记者分享了她3岁时在电影院观看伊丽莎白二世加冕典礼的童年回忆。她表示：“女王加冕时我才三岁，我记忆已经很模糊了。当时我被带到电影院去看黑白色的电影，我就感觉很无聊。但我很喜欢穿着白色长裙的女士们。这就是我对上次新王登基的模糊回忆，我这次必须亲自来看”。

查理三世登基当天，超过2万9千名警察被部署到伦敦和温莎，并逮捕数人。抗议皇室的马尔科姆·斯帕克斯对美联社强调：“举办派对，这本身很好，但我们只是不希望君主制成为我们政治机构的一部分。君主制是软实力、既得利益和这个国家非常古老的封建制度的象征，在我们想要生活的现代民主国家中，没有给这种封建制度的象征保留什么余地”。

同样穿着印有“Not My King”（不是我的国王）字样的衬衫，抗议皇室的Sam Flowers表示：“英国的君主制是一个非常糟糕的制度。而共和主义，基本上在英国是出于对国家的热爱，而不是对国家的仇恨，我认为强调这一点非常重要”。

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