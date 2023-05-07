美国、沙特和印度等国将讨论连接中东的铁路项目

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据美国新闻网站Axios援引两名知情人士报导，美国、沙特、阿联酋和印度的国家安全顾问预计周日将讨论一个可能的大型联合基础设施项目，通过铁路网络连接海湾和阿拉伯国家，这些铁路也将通过该地区港口的航道连接到印度。知情人士表示，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）预计于5月6日抵达沙特阿拉伯，并于7日与沙特、阿联酋和印度的国家安全顾问同行会面，讨论该项目和其他区域问题。

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报导指，随着中国在中东地区影响力的增加，该项目是白宫希望在中东地区推动的关键举措之一。中东是中国“一带一路”倡议的一个关键部分。一位美国官员介绍说，该项目将是沙利文访问沙特期间讨论的众多议题之一。第二位美国官员表示，沙利文将与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼等官员讨论美国和沙特之间的双边关系状况、区域问题，以及沙特和以色列关系之间进一步采取正常化措施的可能性。

据这两个消息来源称，新倡议的想法是在过去18个月中在另一个名为I2U2集团举行的会谈中提出的，该论坛成员包括美国、以色列、阿联酋和印度。I2U2集团成立于2021年底，旨在讨论中东等地区的战略基础设施项目。“没有人大声说出来，但从第一天起就与中国有关，”一位直接参与该问题早期讨论的前以色列高级官员告诉Axios。

以色列在去年的I2U2集团会议上提出了通过铁路连接中东地区的想法。这位前以色列官员说，该想法的一部分是利用印度在此类大型基础设施项目上的专业知识。

报导指，拜登政府在最近几个月将这一想法扩大到了沙特的参与。知情人士称，该倡议将包括通过铁路网络连接黎凡特地区和海湾地区的阿拉伯国家，这些铁路也将通过海湾地区的海港连接到印度。印度、阿联酋和沙特三国驻美大使馆均没有对置评请求作出回应。

据悉，沙利文周四在华盛顿近东政策研究所的演讲中暗示了这一举措。沙利文在讲话中说：“如果你对我的演讲没有其他印象，请记住I2U2，因为随着我们的推进，你们将会听到更多关于它的消息。”

沙利文补充说，基本概念是将南亚和中东与美国联系起来，“以推进我们的经济技术和外交的方式”。他还表示，一些项目已经在进行中，“还有一些新的令人兴奋的步骤，我们期待着在未来几个月进行”。沙利文在讲话中强调，拜登政府在中东战略的支柱之一是区域一体化。

沙利文说：“一个更加一体化、相互联系的中东能增强我们的盟友和伙伴的能力，促进地区和平与繁荣，并在不牺牲我们的基本利益或在该地区的参与的情况下，长期减少美国在该地区的资源需求。”

知情人士说，以色列目前不是这一倡议的一部分，但如果进一步实现该地区关系正常化的努力取得进展，未来可能会被纳入其中。

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