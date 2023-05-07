胜利日红场阅兵今年还该办吗？俄罗斯人这样说

乌克兰/ 俄罗斯

5月7日周日，军车行列开始抵达莫斯科中心，为5月9日的胜利日阅兵做最后的准备。在今年的俄乌战争背景下，俄罗斯人是如何看待阅兵式的？点击以下内文视频，了解详情。

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02:09 前来观看红场阅兵式的年轻男女 © Reuters

带着孩子前来观看阅兵式的一名中年男性对路透社表示：“我认为应该继续举办阅兵式，这能提振人们的爱国主义情感，因为现在肯定很多人内心的爱国主义都是起伏波动的。胜利日阅兵式也能让孩子们更好地了解我们的先辈们经历过的历史。现在很多人都不太了解五月九日的意义，不知道其中的含义”。

另外一名前来观看阅兵式的中年男性表示：“二战期间，我们伟大的卫国战争期间，几乎每年都有红场阅兵式，这让人们充满热情地赢得胜利，所以为什么现在不能有了呢？我们现在必须举办阅兵式，因为这是宣传当中的很重要一环。如果没有红场阅兵，那么我们在乌克兰的整个行动还有什么意义？那就没有什么意义了”。

前来现场观看阅兵式的一对年轻男女表示：“不仅应该继续举办阅兵式，还需要强化阅兵式，因为现在有人想要趁我们最重要的时刻来进行恐怖主义袭击，瞄准我们的痛点进行打击。不过我们不应该害怕”；“当然我们可以通过电视转播来观看阅兵式，不过我们很珍惜能够来现场观看的机会”。

另外一名中年男子表示：“红场阅兵式由来已久，我从小就习惯了每年都有...实在无法想象如果哪一年不举办红场阅兵，打破这一传统，将会是什么样子。我们应该举办阅兵式，因为要让现在正在成长当中的年轻人们了解历史，铭记历史”。

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