日本外相：东京正就开设北约联络处谈判

日本/北约

日本外相林芳正今天5月10日接受CNN独家采访时表示，东京正就北约在日本开设联络处事宜进行谈判。这将是亚洲首个此类联络处。林芳正称，俄罗斯对乌克兰的入侵使世界变得不稳定。

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日本外相林芳正周三就北约在日本开设联络处说，"我们已经在讨论了，但还没有最后确定细节"。他特别提到俄罗斯去年入侵乌克兰的事件，称其影响远远超出了欧洲的边界，迫使日本重新思考区域安全问题。

他说："我们讨论这个问题的原因是，自从俄罗斯对乌克兰的侵略以来，世界（已经）变得更加不稳定。

林芳正表示，"在东欧发生的事情不仅仅局限于东欧的问题，这直接影响到太平洋这里的局势。这就是为什么我们在东亚和北约之间的合作（正）变得......越来越重要。"

CNN说，在日本开设北约联络处将标志着西方联盟在地缘政治断层加深的情况下的一个重大发展，并有可能招致中国政府的批评，后者曾警告称反对这一举措。

《日经亚洲报》在上周三首次曾援引日本和北约匿名官员的话，报道了在日本开设北约办事处的计划。

在接受美国有线电视CNN新闻网采访时，林芳正强调了他所描述的日本"严峻而复杂"的地区安全环境，指出，除了俄罗斯的侵略加剧之外，东京还在与拥有核武的朝鲜和崛起的中国抗衡。

该报道说，中国一直在日本附近地区增加其海军和空军力量，同时声称日本控制的东海无人居住的尖阁列岛（中国称钓鱼岛）岛链是其主权领土。面对日益增长的摩擦，日本最近宣布了自二战以来最对规模的强军计划。

近几个月来，日俄之间的紧张关系也在加剧，部分原因是俄罗斯在两国之间的水域进行军事演习，以及中俄海军在靠近日本西太平洋地区进行联合巡逻。

4月，俄罗斯军舰在日本海（又称东海）进行了反潜演习，3月，俄罗斯导弹艇在同一水域向一个模拟目标发射了巡航导弹。

据路透社报道，在日本首相岸田文雄3月对乌克兰进行突然访问后，两架能够携带核武器的俄罗斯战略轰炸机在日本沿海水域上空飞行了七个多小时。

尽管地区紧张局势不断加剧，林芳正说，东京可能开设北约办事处并不针对特定国家。他补充说，日本和其他国家仍然需要与中国在更广泛的问题上进行合作，如气候变化和冠状病毒Covid-19大流行，而且东京希望与北京保持"建设性和稳定的关系"。

另据共同社5月9日报道，日本驻美大使富田浩司9日在华盛顿召开记者会透露，对与俄罗斯接近的中国，北约抱有警惕，正在加强与亚太地区的合作，在日本开设办事处可能也意在深化与日本的合作。

富田称“尚未听说此事得到最后确认”，但“正朝着这一方向展开工作”。他未透露开设的时间和地点。但预计若开设，或将遭到中俄的反对。

日本首相岸田文雄去年6月首次出席了在马德里举行的北约峰会。这个峰会首次提及了对中国的关切，在其通过的今后10年新战略概念文件中，将侵略乌克兰的俄罗斯列为“最大的直接威胁”，把中国视为“系统性挑战”。

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