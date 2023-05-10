岸田文雄：台湾安全是全球问题

日本/台湾/中国/G7

日本首相岸田文雄周三重申了台湾海峡和平的重要性，他说，这不仅对日本，而且对整个世界都很重要。

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日经亚洲报道，日本首相岸田文雄5月10日在东京接受采访时说："台湾海峡的和平与稳定不仅对我们国家，而且对整个国际社会都至关重要”。他表示，"我们的立场一直是，台湾问题应该通过对话和平解决，我相信七国集团G7在这方面是一致的"。

日经亚洲说，在法国总统马克龙上个月说台湾问题是"不属于我们的危机"之后，欧盟的团结和对东亚安全的承诺越来越引起关注。许多欧洲国家，包括七国集团成员的法国和德国，将中国视为一个重要的出口市场，不愿意破坏与这个世界第二大经济体的关系。

在七国峰会5月19日至21日在日本广岛举行之前，日本首相岸田说，各国领导人将要求北京作为全球社会负责任的成员行事，并通过建设性对话为发展稳定的国际关系做出贡献。

面对中国军事力量的崛起，日本加强了自身的防御能力。岸田先生承诺将日本的国防预算增加一倍，达到国内生产总值的2%，这是对战后时代的传统和平主义的重大转变。日本首相说，他将努力争取其他亚洲国家理解日本采取更坚定的安全立场。

他补充说，“日本周围的安全环境已经变得更加复杂"。"朝鲜正在以比以往更高的频率发射导弹。在南中国海和东中国海，有人试图用武力改变现状"。

日经亚洲说，去年俄罗斯入侵乌克兰后，七国集团一直倡导基于规则的国际秩序。该集团通过对莫斯科实施严厉的经济制裁来回应入侵行为。

但这场战争暴露了西方富国和新兴经济体之间的差距，后者对实施制裁更为谨慎。他们重视与俄罗斯和中国的商业关系，这两个国家是主要的商品出口国。

岸田文雄正在领导七国集团努力加强与全球南方的联系，并邀请印度、印度尼西亚、巴西和科摩罗的领导人参加在广岛举行的峰会。此举与美国的"自由开放的印度洋-太平洋"愿景相吻合，美国希望在这一地区建立新的市场，以减少全球经济对中国的依赖。

岸田说，这一想法应该在南方国家中引起共鸣，因为它旨在保护小国的利益。同时，他提醒七国集团不要将其价值观强加给南方国家，并敦促该集团尊重不同的文化和历史。

七国集团希望引领的一个领域是人工智能等新技术的发展，此时美国和中国之间的竞争正在升温。岸田说，七国集团的目标是为生成性人工智能的使用制定规则，如ChatGPT。

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