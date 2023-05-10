秦刚警告欧盟勿因中俄敏感贸易制裁中国公司

中法/乌克兰/欧盟

中国外长秦刚今天从德国到访法国。此前在柏林，他警告欧盟不要制裁向俄输送两用产品的中国企业。德国外长则质疑中国在乌克兰战争的“中立”是站在俄罗斯一边。预计今晚法国外长科隆纳将与到访的秦刚举行会谈...。

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中国外长秦刚今天5月10日从柏林到巴黎访问，法国外长科隆纳预计今晚将与他会谈。秦刚本次欧洲之行的访问国家先后为：德国，法国和挪威。

中国外长昨天周二在柏林警告欧盟不要因中国公司与俄罗斯进行贸易而进行制裁，否则将进行报复。德国外长贝尔博克则批评北京在俄乌战争中的所谓“中立”，其实是站在俄罗斯一边。

欧盟委员会周五向欧盟成员国提交了针对俄罗斯的第11套限制性措施，旨在堵塞那些规避欧盟制裁的贸易管道，防止被禁输入俄罗斯的货物进入俄罗斯军事综合体。据法新社看到的一份文件，欧盟委员会的提案首次针对八家中国和香港公司。这些公司被指控向俄罗斯转口敏感货物。

据政客新闻POLITICO今天发自柏林的报道说，中国外长秦刚周二告诫他的德国同行贝尔博克（Baerbock），如果欧盟因中国公司在乌战中可能协助俄罗斯的角色，而对其进行制裁，北京将作出强烈反应。

该媒体说，在柏林的德国外交部新闻发布会上，秦刚对有关中国向俄罗斯出口军民两用产品问题表示，“我们根据法规和法律行事......。中国和俄罗斯的企业有正常的交流和合作，这不应该受到影响"。

但德国外长贝尔博克回绝了这一警告。她告诉中国外长秦刚，中国有义务确保其公司不向莫斯科提供武器或所谓的军民两用物品，这些物品可用于俄罗斯对乌克兰发动的战争。

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