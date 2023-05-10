路透：拜登将在巴新签署国防协议 共同巡逻 着眼于中国

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路透5月10日发自悉尼的独家消息：巴布亚新几内亚外长表示，美国总统乔·拜登将与巴布亚新几内亚签署国防和巡视协议。此次访问再次凸显了该国的战略重要性。此外，拜登的叔叔曾在第二次世界大战中在该岛国丧生。

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美国国务院提交给美国国会的文件显示，巴布亚新几内亚是南太平洋人口最多的国家，美国的发展援助也将增加一倍，达到 3200 万美元，其中 2500 万美元用于解决气候变化的安全优先事项。

华盛顿正寻求阻止跨越 4000 万公里海洋的太平洋岛国与中国建立安全关系，在台湾紧张局势的背景下，这一问题日益令人担忧。

白宫证实，拜登将于 5 月 22 日前往悉尼参加四方国家（美国、日本、印度和澳大利亚）峰会，途中访问巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港。他将在那里会见 18 位太平洋岛国领导人。

外交部长贾斯汀特卡琴科告诉路透社，美国和巴布亚新几内亚之间的国防合作协议于上周敲定，“现在我们可以在拜登来到这里时正式签署协议”。

他在接受采访时说，另一项协议将允许美国海岸警卫队巡逻巴布亚新几内亚的广阔专属经济区的协议，巴新官员可以作为“船员”在船上，并涵盖卫星监视。

他说，一旦我们签署协议，“我们将能够利用美国的卫星安全系统。它将有助于监控我们的水域，而我们目前无法做到这一点”。

他补充说：“这将是一项绝妙的协议，可以保护我们的自然资源免遭非法偷猎和盗窃，尤其是我们的渔业”。

中国在该地区开展基础设施项目已有十年之久，并于去年与所罗门群岛达成了一项安全协议，此后所罗门暂停了美国海岸警卫队船只进入其水域。

中国国家主席习近平三次访问该地区，包括 2018 年访问巴布亚新几内亚，但北京去年未能与 该地区10个国家签署安全和贸易协议。

对拜登而言，此次访问除了凸显巴新对地区安全的重要性之外，也将具有个人意义。拜登在 2016 年访问澳大利亚期间回忆说，他的两个叔叔在第二次世界大战期间作为飞行员驻扎在巴布亚新几内亚，其中一位叔叔于1944年5月在那里死于飞机失事。

历史学家表示，巴布亚新几内亚对于美国在战争中穿越太平洋解放菲律宾至关重要，澳大利亚外长黄英贤敦促人们回顾历史，了解“太平洋岛屿对澳大利亚安全需求的战略重要性”。

当地媒体报道了澳大利亚国防审查的机密部分，警告澳大利亚将无法抵御中国从太平洋发射的导弹袭击。

中国和所罗门群岛否认他们签署的安全协定允许中国在所罗门建立海军基地。

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