韩国日本将连接雷达共享朝鲜导弹实时信息

韩国/日本/美国/朝鲜

路透社说，一位熟悉此事的消息人士周二（5月9日）表示，日本和韩国预计在6月初同意通过美国一个系统，连接它们各自的雷达，以便在面对朝鲜弹道导弹威胁时，共享实时信息。

广告 继续浏览后续

该消息人士说，日本、韩国和美国的国防部长计划于下月初在新加坡举行的国防峰会期间达成一项协议，由于讨论不公开，他拒绝透露自己的身份。

日本政府最高发言人松野博一（Hirokazu Matsuno）说，目前尚未就有关计划作出任何决定，他没有提供进一步的细节。

据韩联社报道，韩国总统府表示，韩国将与日本和美国结成伙伴关系，分享有关朝鲜导弹的信息。韩联社援引一位政府高官说，这个系统目前正在开发中。

韩国国防部发言人在一次新闻发布会上说，这三个国家正在就加强信息共享进行会谈，但还没有最后确定。

由于朝鲜在2022年当中，以前所未有的速度发射弹道导弹，导致这三个国家在去年11月同意加快信息共享。

目前，日本和韩国分别与美国的雷达系统有独立联系，但彼此之间没有联系。

近几个月来，在与朝鲜的紧张关系中，美国早亚洲的盟友日韩之间的关系得到了加强。

日本首相岸田文雄周日在韩国与韩国总统尹锡悦举行了峰会，双方确认了在国防合作方面的进展。

据韩联社报道，韩国总统尹锡悦在韩-日首脑会后的联合记者会上表示，不排除邀请日本加入韩美对朝鲜延伸威慑协议——《华盛顿宣言》的可能性。

朝鲜今天5月10日首次通过其大外宣网站，朝鲜祖国和平统一委员会对韩宣传网站（由我们民族自己）回应韩国总统尹锡悦与日本首相岸田文雄日前在首尔举行的峰会，痛骂韩国总统尹锡悦“对美国充当仆从、对日本屈服”，“终于如美国所愿地使韩日军事勾连关系进入鲁莽的实践阶段”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅