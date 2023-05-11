日本七国集团财长会议 支持乌克兰和遏制美欧银行业动荡主导

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七国集团财政部长与中央银行行长会议5月11号到13号在日本新潟市举行，对饱受战争蹂躏的乌克兰的支持预计将主导会议的议程。

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据法新社报道，这是下周末在广岛举行的七国集团领导人峰会前的最后一站，除了乌克兰问题外，还有许多其他问题等待他们，包括对银行业和美国债务的担忧。

美国财长耶伦(Janet Yellen)在华盛顿的困难背景下仍旧出访，美国国内关于提高公共债务的谈判仍旧陷入僵局，从六月份将面临债务违约威胁。耶伦周四在新泻的一个新闻发布会上说，违约是 "不可想象的"，因为这将影响美国和全球经济。耶伦还重申，只要有必要，G7成员国愿意支持乌克兰，并加强对俄罗斯制裁的有效性。她说："我们今年战略的一个核心要素是采取进一步措施，防止俄罗斯逃避我们的制裁”多伦多大学（加拿大）七国集团研究小组主任约翰-科顿（John Kirton）在接受法新社采访时说，新泻会议可能会导致新的行动，重点是通过第三国规避对俄罗斯的制裁，"从中国开始"。

欧盟委员会刚刚跟随美国的步伐，向欧盟成员国提交了针对莫斯科的第11套限制性措施，旨在防止规避欧洲的制裁。布鲁塞尔提议首次针对被指控向俄罗斯转口敏感货物的八家中国和香港公司。

日本财政部长铃木顺一本周表示，最近美国和欧洲银行业的动荡以及如何遏制这种动荡应该是新潟会议的另一个主导议题。

在不使经济脱轨的情况下对抗高通胀、支持发展中国家、加密货币以及为能源转型和应对气候风险提供资金，也将成为新泻会议的议题。

然而，美国和欧洲七国集团国家之间可能会出现分歧，柯顿说，这些国家更倾向于加强监管以避免新技术加速的银行挤兑。

欧洲中央银行（ECB）行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）周三在接受日本商业日报《日经新闻》采访时认为，银行监管必须更具 "侵入性 "以防止此类危机。

今年的七国集团东道主日本特别希望邀请其他国家参加会议。除了乌克兰财政部长在线参与之外，印度、印度尼西亚和巴西的财政部长将出席新泻会议，韩国和新加坡的财政部长也将出席。

今年的七国集团峰会于5月19日至21日在广岛举行，也被认为是为了制衡俄罗斯，特别是中国在世界各地的影响力。

但美国总统拜登周二表示，如果国内债务僵局持续，他将取消计划中的亚太之旅，首先是在广岛举行的七国集团峰会，改为线上参加。

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