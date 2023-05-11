沙利文与王毅会晤 同意保持战略沟通

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美国国家安全顾问杰克-沙利文和中共中央政治局委员、外事委员会办公室主任王毅在维也纳举行会晤，“坦诚”地讨论了俄乌战争及两岸问题。双方都同意保持战略沟通渠道。

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美国总统府白宫网站5月11日发布报告说，美国白宫国家安全顾问杰克-沙利文于5月10日至11日在维也纳会见了中共中央政治局委员、外事委员会办公室主任王毅。双方就美中双边关系中的关键问题、全球和地区安全问题、俄罗斯对乌克兰的战争以及两岸问题等议题进行了坦诚、实质性和建设性的讨论。

这次会议是为保持开放的沟通渠道和负责任地管理竞争而持续努力的一部分。双方同意在拜登总统和习主席2022年11月在印度尼西亚巴厘岛的接触基础上，保持这一重要的战略沟通渠道，以推进这些目标。

另据中国官媒新华社5月11日发自维也纳的电稿说，当地时间5月10日至11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行会晤。

双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了坦诚、深入、实质性、建设性的讨论。王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场。双方还就亚太局势、乌克兰等共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方同意继续用好这一战略性沟通渠道。

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