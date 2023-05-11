法中就发展更强大更平衡经济关系的必要性达成共识

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法国外交和欧洲事务部长凯瑟琳-科隆纳（右）与中国外交部长秦刚2023年5月10日巴黎法国外交部

法中外长周三就"发展更强大、更平衡的经济关系"的必要性达成共识。同天稍早，法国外长呼吁中国利用对俄罗斯的影响力，推动在乌克兰实现和平。

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据路透社5月11日报道，法国外交部发布声明称，法国外长科隆纳和中国外长秦刚周三5月10日就法中两国有必要"发展更强大、更平衡的经济关系"达成了共识。

法国外交部的声明说，在法国总统马克龙4月访问中国之后举行的这次会议上，双方就生物多样性、气候和发展筹资问题进行了"丰富的交流"。

该声明还说，秦刚表示，中国将派高级别代表，将积极参加6月22日至23日在巴黎举行的新“全球金融公约峰会”。

法国外交部没有提到台湾。而马克龙在访问北京期间有关民主台湾（被中国视为叛逆省份）的评论在西方引起了震动。

法国外长科隆纳提醒说，北京"在说服俄罗斯恢复对《联合国宪章》的充分尊重方面可以发挥重要作用，特别是在尊重乌克兰的主权和领土完整方面。

在另一份声明中，秦刚说，中国"致力于促进乌克兰危机的政治解决"，"与所有各方保持交流"，并将"继续发挥建设性作用"。

他还说，法国和中国应该"不断探索新的合作领域"，并强调说，北京支持欧洲加强其战略自主权。秦刚补充说，中欧关系不应成为目标（......）或受制于任何第三方"。路透社说，在北京和华盛顿之间高度紧张的气氛下，第三方显然是指美国。

作为俄罗斯最强大的盟友，中国已成为乌克兰冲突的可能调解人，并公布了一项12点和平计划。基辅对北京的倡议表示欢迎、 这让华盛顿感到怀疑，因为美国官员曾担心中国可能向俄罗斯提供武器。

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