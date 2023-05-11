波士顿“侨领”因协助北京威胁民主人士被捕起诉

美国中国间谍

美国波士顿地区一名美籍华裔男子，因涉嫌向北京当局提供海外反中共的华人的信息，并组织针对这些人士的活动，被美国联邦当局逮捕起诉。

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据自由亚洲报道，此人系美国波士顿地区“中国和平统一促进会”的共同会长Litang Liang(译音梁利堂)，涉嫌非法担任外国政府代理人、监控当地反对中国政府的人士，5月9日被联邦当局逮捕起诉，11日将出庭。

据美国之音5月11日引述《波士顿环球报》(The Boston Globe)消息，马萨诸塞州联邦地区法院5月4日的一份 起诉书 显示，美籍男子梁利堂在2018年至2022年期间充当中国政府代理人，向北京提供反中国政府异见人士的照片和信息，并安排针对“亲民主”异见人士的反示威活动，并向中国公安部门提供潜在的招募人员名单。

检察官说，梁利堂与中国官员的主要沟通方式是电话和微信。

起诉书指称，梁利堂于2018年开始为中国政府效力，当时他联系了中国驻纽约总领事馆的一名官员，然后开始向这名官员和其他人发送当地华人和组织的信息。

起诉书举例说，在2019年8月18日波士顿声援香港抗议的集会中，梁利堂拍下了参与者的照片和视频，将其转发给中国官员。他还帮助组织了针对这次集会的反抗议活动，期间将一面巨大的中国国旗递给参加者。

另据《波士顿先驱报》说，梁利堂被联邦当局认为是“中国政府间谍”，他出生于1959年，现年63或64岁，被联邦起诉的罪名是阴谋充当外国政府的代理人。

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