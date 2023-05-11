美国大使指责南非向俄罗斯提供武器

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美国驻南非大使周四指责南非通过一艘货船向俄罗斯提供武器，这艘俄罗斯货船去年12月在开普敦市附近一个海军基地秘密停靠了3天。

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美联社5月11日发自开普敦的消息说，据南非多家新闻机构的报道，美国驻南非大使鲁本-布里吉特（Reuben Brigety）说，美国确信武器在西蒙镇海军基地被装上船，然后被运往俄罗斯。

布里吉特说，南非被指在俄罗斯入侵乌克兰期间为其提供武器是"极其严重的"，并令人质疑南非在俄乌冲突中的所谓中立立场。

据报，这位美国驻南非大使在南非首都比勒陀利亚举行的新闻发布会上对记者说：我们（美国）注意到的事情之一是，在2022年12月6日至8日期间，货船停靠在西蒙镇海军基地，我们确信，这艘船在返回俄罗斯之前，在西蒙镇装载了武器和弹药。

今年1月，南非一个反对党就一艘"神秘"的俄罗斯船停留在西蒙镇海军基地提出了疑问。南非政府没有对此公开发表评论。

南非政府是美国在非洲的一个重要合作伙伴，南非当局曾多次表示对乌克兰战争持中立立场，并希望和平解决冲突。

但最近南非对俄罗斯的亲近表现使这个非洲最发达国家被指为实际上已经站在了俄罗斯一边。

南非今年1月接待了俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)，双方进行了会谈，并为他提供了一个将乌克兰战争归咎于西方的讲坛。几周后，南非允许俄罗斯和中国海军的军舰在其东海岸进行演习。俄罗斯海军带来了戈尔什科夫海军上将（Amiral Gorshkov）号护卫舰，这是俄罗斯海军的旗舰舰艇之一。

南非海军也参加了这些演习，并称，这些演习将"加强南非与俄罗斯和中国之间已经热络发展的关系"。

美国大使布里吉特周四说，南非决定在2月份举行这些海军演习，当时正值乌克兰战争开始一周年，引起了美国的"严重关切"。

在演习时，南非武装部队宣称，这些演习是在俄罗斯入侵乌克兰之前几年前就计划好的。

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