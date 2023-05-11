美国总统拜登“很可能”在线参加G7广岛峰会

拜登/G7

美国总统拜登通过视频参加G7广岛峰会的几率已从周二的“有可能”，升级到周三的“很可能”。原因是他必须与共和党控制的议会就提高联邦政府债务的上限进行谈判，以避免美国陷入债务违约。

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共同社5月11日发自华盛顿的消息说，美国总统拜登5月10日谈及如果“提高联邦政府债务上限”的磋商久拖不决，那么，他有可能通过视频参加5月19至21日举行的G7广岛峰会。

拜登5月10日在纽约近郊接受采访时称：“这取决于联邦政府债务谈判的情况，有可能在线（参加G7峰会）而不前往当地”。拜登在纽约近郊发表演讲时称，“如果美国陷入债务违约，那么全世界都会有麻烦”。

据NHK说，在宣布这一消息之际，乔-拜登和众议院议长凯文-麦卡锡（共和党人）在是否提高联邦政府的债务限额以避免违约风险的问题上仍然存在分歧。

拜登在与国会领导人的会议上呼吁合作。但会后，麦卡锡说，如果政府希望提高债务上限，就必须大幅削减开支。

周三，乔-拜登向媒体宣布，他可能不得不通过视频参加七国集团峰会而不能亲自前往广岛，他说，他最终如何决定，将取决于债务谈判的进展。

前一天，拜登总统曾表示，他"有可能，但不是很可能"取消这次旅行。

据美国财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)说，美国最早可能于6月1日违约，拜登说，这个问题是一个优先事项。

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