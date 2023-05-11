FT：中美防长在香格里拉会晤 几乎没可能

美国/中国/国防部长

中国防长李尚福（右一）与俄罗斯防长绍伊古2023年4月18日莫斯科.

美国防长奥斯汀希望6月在香格里拉安全会议上与中国新任防长李尚福会面，但北京似乎不愿让这次会面发生，因为李尚福在2018年受到美国的制裁。

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据英国金融时报今天的报道，美国国防部长劳埃德-奥斯汀希望6月在新加坡举行的香格里拉对话安全论坛上与中国新任国防部长李尚福会晤。然而，安排这样的会面充满了困难，因为李尚福在2018年被美国置于制裁之下，与他担任将军时中国进口俄罗斯武器有关。

美国已经告诉中国，制裁并不妨碍奥斯汀在第三国会见李尚福。但几位人士表示，在制裁措施仍然存在的情况下，中国几乎不可能同意其防长与美国同行会晤。李尚福在今年3月出任国防部长。

金融时报引述一些人说，拜登政府没有可能取消对李尚福的制裁。白宫则拒绝就此发表评论。

美中关系的最新僵局发生在两国努力安排美国政府部长对北京的高级别访问之际。

乔-拜登总统和习近平总统去年11月在巴厘岛举行的20国集团峰会上会晤时，同意两国需要稳定关系。但是，在2月初，一个疑似中国间谍气球飞越北美后，启动高级别接触的早期努力被破坏了。

当时两国正在谈判美国国务卿安东尼-布林肯、财政部长珍妮特-耶伦和商务部长吉娜-雷蒙多访问中国的事宜。美国还试图安排拜登和习近平在间谍气球事件后的首次通话。

乔-拜登总统和习近平总统去年11月在巴厘岛举行的G20峰会上会晤时，就稳定两国关系的必要性达成一致。然而，恢复高层接触的初步努力因2月初疑似中国间谍气球飞越北美而中断。

两国目前正在谈判国务卿安东尼-布林肯、财政部长珍妮特-耶伦和商务部长吉娜-雷蒙多访问中国的事宜。美国还试图安排拜登和习近平在间谍气球事件后的首次通话。

然而，北京不愿意接待布林肯，担心联邦调查局会发布关于中国气球的报告。

在过去的一年里，人们对两国高级军事官员之间缺乏接触的担忧越来越大。

美国印太司令部负责人约翰-阿奎利诺上将在过去两年中一直试图与中国同行会面。参谋长联席会议主席马克-米利将军，自气球事件以来也没有与他的中国同行进行过沟通。

由国际战略研究所智囊团组织的香格里拉对话是美国和中国国防官员经常会面的机会。去年，奥斯汀先生与李尚福先生的前任魏凤和先生进行了双边会晤。

五角大楼说，它希望与中国军方领导人建立"开放的沟通渠道"，但把目前的僵局归咎于北京。指出“中华人民共和国决定无视、拒绝或取消美国提出的众多高级别沟通要求”。

中国驻美国大使馆说，两国正在进行"必要的沟通"。美国驻中国大使尼古拉斯-伯恩斯在周一与外交部长秦刚会面后，于周四会见了中国商务部部长王文涛。

然而，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇补充说，"不应该为沟通而沟通"，这一评论呼应了拜登政府开始时美国对中国的态度。

刘鹏宇说"我们呼吁美国要有诚意，与中国合作，采取具体措施，为沟通创造条件和氛围，帮助中美关系回到正轨"。

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