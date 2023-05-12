中国乌克兰特使下周出访乌波法德俄

中国乌克兰特使

中国外交部发言人汪文斌今天周五宣布，中国特使李辉，将在5月15日启程，访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯，讨论乌克兰战争的"政治解决方案"。

广告 继续浏览后续

70岁的前中国副外长李辉是前苏联地区问题专家，曾在2009-2019年出任中国驻俄大使，为期10年，与俄总统普京有经常接触。4月底，北京宣布让他担任乌克兰问题特使的消息曾引起人们质疑他与俄罗斯总统普京关系密切，但北京坚持认为他对地区问题有很好的了解。

法新社说，北京在俄罗斯入侵乌克兰的战争中以中立自居，并打算发挥调解作用，尽管它作为莫斯科的密切经济和外交伙伴的地位，在一些欧洲国家看来，使它失去了资格。

中国外交部在2月底曾公布对乌克兰危机的12点立场，其中敦促尊重“所有国家的领土完整”（应该包括乌克兰）。

虽然北京经常呼吁尊重国家主权，但它从未公开谴责过俄罗斯总统普京对乌克兰领土的入侵。

李辉将是自2022年2月俄罗斯大举入侵乌克兰领土以来访问乌克兰的最高级别中国外交官。

上个月，在中国驻法大使在访谈中质疑前苏联国家边界合法性轰动欧洲舆论后，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基通了电话。随后，中国宣布李辉将率代表团访问乌克兰和其他国家，但具体日期未定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅