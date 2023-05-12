俄罗斯黑手搅和土耳其大选 克里姆林宫坚决否认

土耳其大选/俄罗斯

埃尔多安的主要对手凯末尔·基利达罗格卢发出了警告：亲爱的俄罗斯朋友，你们是昨天在土耳其曝光的蒙太奇、阴谋、伪造和录音的幕后黑手（......），如果你们想在（选举）后得到我们的友谊，就不要碰我们的国家。

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土耳其大选5月14日将投票，竞选活动今天周五停止。土耳其总统埃尔多安的主要竞争对手凯末尔·基利达罗格卢（Kemal Kiliçdaroglu）周四指责俄罗斯是利用人工智能虚假图像干预竞选活动的幕后黑手。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫今天告诉记者："我们坚决拒绝这些说法。他补充说："我们正式宣布：在土耳其不可能有俄罗斯的干预"。

佩斯科夫还赞扬了土耳其"在一系列地区和国际问题上非常负责任、主权和考虑周全的立场"，他还说，莫斯科"喜欢"这种立场。他补充说："我们一再表示并坚持认为，俄罗斯不会干涉其他国家的内部事务或选举进程。

法新社这篇报道说，西方国家经常指责俄罗斯干预别国的选举，特别是通过虚假信息进行干预。

现任土耳其总统埃尔多安的主要竞争对手凯末尔-基利奇达罗格卢(Kemal Kiliçdaroglu)周四指责俄罗斯在竞选中利用人工智能制作或修改的视频或音频记录“深度造假”。

深度造假（deepfakes）是经过数字处理的图像，具有高度的真实性。这些图像给世界各地打击虚假信息的斗争带来了越来越大的挑战。

此前，另一位反对派候选人穆哈雷姆-因斯(Muharrem Ince)周四放弃了竞选，他说自己是一场抹黑运动的受害者，被篡改的图片显示他有婚外情或驾驶豪华汽车。

基利奇达罗格卢周四说：亲爱的俄罗斯朋友，你们是昨天在这个国家（土耳其）曝光的蒙太奇、阴谋、伪造和录音的幕后黑手（......），如果你们想在（选举）后得到我们的友谊，就不要碰土耳其国家"。

法新社说，寻求连任的埃尔多安和普京都在2000年代初上台，在过去十年中，他们加强了关系，特别是在他们各自的国家与西方关系紧张的背景下。

尽管利益不同，尽管爆发俄罗斯入侵乌克兰的战争，他们二人在一些问题上进行合作，如叙利亚问题。土耳其总统埃尔多安也是少数几个与莫斯科和基辅都有良好关系的领导人。

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