克宫发言人总结"战绩", 解释俄军为何进展缓慢, 为何瓦格纳头领情绪激动

俄罗斯/ 乌克兰

克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫在周三晚间发布的波斯尼亚塞语频道ATV采访中，对战争一周年（俄称特别军事行动）的俄方“成果”进行了概要，并解释了为何俄罗斯在乌克兰“行动缓慢”。点击以下内文视频，了解详情。

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01:33 佩斯科夫，摄于2023年5月10日。 © ATV BANJA LUKA - AP供图

在美联社发布的这段视频当中，佩斯科夫通过ATV频道表示，“（针对乌克兰的行动）是很复杂、很艰难的行动，当然了，我们这一年间还是达成了一些目标的。最开始的时候，去年2月24日俄罗斯总统当时说过，我们最首要的目标就是要确保在顿巴斯生活的民众的安全。我们需要把敌人们推后，推到与我们有足够的距离之外。出于这一点原因，我们的行动仍然继续。话虽如此，我们还是把顿巴斯那边不可忽视的一片土地从新纳粹手里解放了出来，而且我们也对乌克兰的战争机器进行了相当力度的打击。因为将乌克兰去军事化，也是我们宣布过的这场行动的目标之一。就像您能看到的一样，得益于俄罗斯的高精准度火箭炮，我们很成功地摧毁了许多的（乌克兰的）军事打击目标，清除了很多乌克兰的军火库，还有其他的一些设备和物资，等等等等。这样的工作还会继续进行”。

“为什么俄罗斯人动作这么缓慢？（很多人都会提出这个问题），为什么我们进展如此慢。这是因为，俄罗斯人开展的不是战争，我们（在乌克兰的行动）并不是一场战争。如果是打仗，那会是完全另外一种样子，完全另外一回事。如果是打仗的话，那么我们就会摧毁全部的基础设施建设，各个城市都会被完全地击穿、摧垮。如果是打仗，那么就会出现等等此类的场景，而我们做的并不是这些事。我们正在做的是尝试去保护基础设施建设，我们正在尝试挽救人们的性命”。

就瓦格纳集团头领叶夫根尼·普里戈津最近发表的一系列情绪化言论，佩斯科夫回应称，这是因为“那里正在进行大规模的进攻行动...大量的乌克兰武装部队聚集在那里，不断地得到外国装备、外国弹药等的支持，所以那边的人们情绪会很激动”。

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