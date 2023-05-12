南早：秦刚7月将访问澳大利亚

中国/澳洲

中国外长秦刚将于7月造访澳大利亚，据称这将是最近北京和堪培拉系列高级互动的一部分。澳洲左翼领导人阿尔巴尼斯当选后，其政府采取了与前任莫里森保守派政府不同的对华政策，北京也显然亟欲修补与澳洲的关系。

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在澳洲贸易部长访北京之际，香港南华早报（SCMP）今天5月12日引述一位接近中国政府的消息人士和一位澳大利亚学者透露的消息说，中国外交部长秦刚将于7月访问澳大利亚，并说这个“互访”是一系列高调政治和贸易相关行动之一。

在秦刚预计对堪培拉访问之前，澳大利亚外长黄英贤和秦刚的前任王毅于去年12月举行过会晤。而在12月接替王毅的前中国驻美国大使秦刚，则在今年3月分的印度G20外长会议上与黄英贤会过面。

南早这个消息说，接近中国政府的消息来源证实了秦刚外长七月将访澳洲的时间点，但未透露细节。该报还说，中国已「原则上」邀请澳洲新总理阿尔巴尼斯于9月或10月间访北京。

中国和澳洲关系的恶化起始于从2020年冠状疫情在武汉爆发后，当时的澳洲保守派总理莫里森呼吁对冠状病毒来源进行国际调查，不想惹恼了中国当局。北京当局虽未宣布，却阻拦澳洲龙虾、煤炭、棉与木材等商品的进口，同时针对澳洲葡萄酒与大麦课征关税。

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