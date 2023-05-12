泽连斯基将访罗马或与教皇方济各会面

乌克兰/意大利/梵蒂冈/德国

乌克兰总统泽连斯基预计周六5月13日访问罗马，会晤意大利政治领导人，并可能与教皇方济各会面，这是泽连斯基自俄罗斯入侵以来首次访问意大利。意大利总理梅洛尼支持基辅。

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意大利总统府发言人向法新社证实，意大利国家元首塞尔吉奥-马塔雷拉(Sergio Mattarella)将于泽连斯基会面，但出于安全考虑，没有提供更多细节。

法国《十字架》报消息，教皇方济各和乌克兰总统泽连斯基将于5月13日周六在罗马会晤。该报说这是梵蒂冈个渠道周四透露的消息。

法新社说，86岁的教皇方济各曾于2020年2月在梵蒂冈接待过泽连斯基，他多次呼吁在乌克兰实现和平，并几乎每周都在接见信徒会上为乌克兰的受害者祈祷。

上个月，方济各会见了乌克兰总理德尼斯·什米加尔(Denys Chmygal)，后者邀请他到乌克兰访问，并请求他帮助被强行带到俄罗斯的乌克兰儿童返回。

什米加尔先生还说，他与教皇讨论了乌克兰总统泽连斯基的和平计划和"梵蒂冈可以采取的不同步骤"，以帮助基辅实现其目标。

几天后，教皇从匈牙利返回时在新闻发布会上确认梵蒂冈愿意向乌克兰提供帮助。方济各说，"教廷愿意这样做，因为这是正确的事情，我们必须帮助"。

方济各教皇还说，他准备为乌克兰的和平做任何必要的事情，并补充说："一个任务正在进行中，但还没有公开"。

然而，基辅和莫斯科后来表示，他们对梵蒂冈教廷这样的任务一无所知。

梅洛尼支持基辅

乌克兰总统泽连斯基预计还将与意大利政府总理乔治亚-梅洛尼举行会谈。梅洛尼今年2月份访问了基辅，她确认了意大利对乌克兰的支持，尽管意大利在俄罗斯入侵乌克兰领土之前与俄罗斯的关系密切。

当时梅洛尼在与泽连斯基共同举行的新闻发布会上说，"我想（来到基辅）重申意大利在面对俄罗斯侵略时，对乌克兰的全力支持，并重申意大利无意减弱"。

在谈到可能向基辅提供更多武器时，她说，罗马"专注于防空系统"，而且已承诺与法国合作，至于派遣飞机，意大利需要"与国际伙伴一起做出决定"。

周六在意大利停留之后，乌克兰总统泽连斯基预计前往德国。据柏林日报《BZ》报道，乌克兰总统泽连斯基将于5月13日抵达柏林，德国总理朔尔茨和总统施泰因迈尔5月14日将以军礼接待泽连斯基。

据该报称，泽连斯基随后将乘直升机前往德国西部的亚琛，在那里接受查理曼奖，这是一个表彰对欧洲谅解有特殊投入的奖项。

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