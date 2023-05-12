澳大利亚贸易部长要求中国取消所有贸易限制

中国/澳洲

在北京和堪培拉关系改善之际，澳大利亚贸易部长唐-法雷尔周五在北京与中国商务部长王文涛会面，希望取消所有北京自2020年以来对澳洲的贸易限制。

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据澳洲ABC网站说，5月11日抵达中国进行三天访问的澳洲贸易部长法雷尔（Don Farrell），今天周五在北京与中国商务部长王文涛举行会谈。法雷尔希望中国在年底前取消对澳洲的所有贸易限制。

而中国商务部外事司在会谈前，突如其来地邀请法雷尔先去游览了故宫。据ABC说，法雷尔表示他对访问故宫感到很高兴和荣幸。

据南华早报说，北京消除对澳洲贸易封锁的道路已经确定：煤炭、棉花、铜的壁垒已经消失。悉尼科技大学澳中关系研究所所长詹姆斯-劳伦森说：“大麦正在解决过程中”。

劳伦森补充说：“我预计三个月后将不会有大麦关税。然后，这将为处理葡萄酒问题设定模式。鉴于这一切，维持对龙虾等商品的封锁是没有意义的。"

2020年武汉爆发冠状病毒疫情后，澳洲保守派总理莫里森呼吁对武汉爆发的冠状病毒源头进行国际公开调查。北京当局虽未宣布，却开始阻拦澳洲龙虾、煤炭、棉与木材等商品的进口，同时针对澳洲葡萄酒与大麦课征关税。

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