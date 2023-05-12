美国疫情入境禁令到期 边境移民潮混乱涌动

从墨西哥蒂华纳Tijuana看到美墨边境主要和次要围栏之间的移民2023年5月10日

美国为期三年的对抗冠状病毒疫情的入境禁令“第42条”在5月11日23点59分到期，美墨边境面临移民潮"混乱"涌动局面。

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据法新社报道，面对共和党人要求继续执行“第42条”禁令，并谴责潜在的"入侵"，拜登政府说，对庇护权的新限制已经通过。

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）说："非法越境且没有合法居留依据的人将被立即（...）驱逐出境。他补充说，"在一些地区"已经观察到"大量的入境者"。

美国联邦政府在南部边境部署了4000名军事人员，外加24000多名特工和执法人员。国土安全部长表示，准备好应对未来几天和几周内可能面临的挑战。

拜登总统本人最近表示，边境的情况将会"混乱一段时间"。

由美国司法部和国土安全部敲定的新限制在星期四晚上立即生效。根据新规定，凡想进入美国的移民，在抵达边境之前，除了无人陪伴的未成年人，寻求庇护者须在一个集中的电话申请"CBP One"上进行预约。如不符合规定，他们的要求将被推定为不合法，可能会被加速驱逐，并被禁止在五年内进入美国。

很多移民在第42条规定取消之前急于穿越2000英里的美墨边境寻求庇护，因为他们担心规则的改变会使他们在未来的五年内无法这样做。

美国德州共和党参议员克鲁兹告诉记者，在与墨西哥接壤的德克萨斯州小镇“布朗斯维尔”，约有22,000人在墨西哥一侧扎营。他说，他对民主党领导层"蓄意"决定"向无异于入侵的行为开放边境"感到"愤怒"。

美国堪萨斯州的共和党参议员罗杰-马歇尔则在福克斯新闻上形容说，边境的情况是一场"灾难"。

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