2022年全球有逾 7100 万名国内流离失所者 创历史新高
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根据《国内流离失所监测中心 (IDMC) 》以及挪威难民委员会 (NRC) 的联合报告指出了一项创新记录：2022 年，有 7110 万人登记为国内流离失所者，比前一年增加了 20%，原因是俄罗斯入侵乌克兰后造成的大规模人口外流，以及巴基斯坦的特大洪水。
2022 年全球有超过 7100 万国内流离失所者，创历史新高。乌克兰的战争、巴基斯坦的洪水、刚果民主共和国或埃塞俄比亚的冲突……这些各种各样的危机迫使全球超过 7100 万人在 2022 年在他们自己的国家逃亡。
新增的流离失所者人数已跃升至近 6100 万人，其中一些人多次被迫逃离。 这比 2021 年增加了 60%。IDMC 负责人亚历山德拉.比拉克女士告诉法新社，这个数字“非常高”。 她解释道。 “新增加人数的大部分原因当然是乌克兰的战争，还有巴基斯坦的洪水、世界各地新出现的和持续不断的冲突，以及我们在美洲看到的一些突发事件，直到太平洋。”
1700 万乌克兰人战争中被迫迁移：
去年，全球范围内，因冲突造成的国内新流离失所人数激增至 2830 万人，几乎是前一年的两倍，是过去十年年平均水平的三倍。 除了乌克兰境内 1700 万人流离失所外，还有 800 万人因巴基斯坦的特大洪水而流离失所。撒哈拉以南非洲记录了大约 1650 万国内流离失所者，其中一半以上是由于冲突，特别是在刚果民主共和国和埃塞俄比亚。
今年，国内流离失所者的数量预计将进一步增加。 在苏丹，自 4 月中旬以来的激烈战斗已经迫使超过 70 万人逃离该国其他地方。比拉克女士说：“最近的冲突于 4 月开始以来，我们记录的流离失所人数已经与 2022 年全年相同。”她还说：“显然，这是一个非常不稳定的局势。”
自然灾害乃罪魁祸首：
尽管人们被迫逃离世界各地，但近四分之三的国内流离失所者生活地点位于 10 个国家：叙利亚、阿富汗、刚果民主共和国、乌克兰、哥伦比亚、埃塞俄比亚、也门、尼日利亚、索马里和苏丹（在国内流离失所者人数的降序）。
这些流离失所者中有许多是持续多年的冲突的受害者，但自然灾害是造成大多数新的国内流离失所者的原因。 他们在 2022 年迫使 3260 万人逃离。这比上一年增加了 40%。
对于挪威难民委员会 (NRC) 的负责人扬·埃格兰 (Jan Egeland) 而言，危机的叠加形成了一场“完美风暴”。 XXX 他在一份声明中说。：“在过去的一年里，冲突和灾难加深了先前存在的脆弱性和不平等，造成了前所未有的规模的流离失所。”
他还谴责了世界粮食危机，然后乌克兰战争使这一危机更加严重，这也“破坏了多年的进步”。
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