2022年全球有逾 7100 万名国内流离失所者 创历史新高

刚果民主共和国东部的南基伍省因暴雨引发的洪灾导致的丧生人数升至394人。 红十字救援人员在洪水悲剧发生 7 天后继续工作 2023年5月11日

根据《国内流离失所监测中心 (IDMC) 》以及挪威难民委员会 (NRC) 的联合报告指出了一项创新记录：2022 年，有 7110 万人登记为国内流离失所者，比前一年增加了 20%，原因是俄罗斯入侵乌克兰后造成的大规模人口外流，以及巴基斯坦的特大洪水。

广告 继续浏览后续

2022 年全球有超过 7100 万国内流离失所者，创历史新高。乌克兰的战争、巴基斯坦的洪水、刚果民主共和国或埃塞俄比亚的冲突……这些各种各样的危机迫使全球超过 7100 万人在 2022 年在他们自己的国家逃亡。

新增的流离失所者人数已跃升至近 6100 万人，其中一些人多次被迫逃离。 这比 2021 年增加了 60%。IDMC 负责人亚历山德拉.比拉克女士告诉法新社，这个数字“非常高”。 她解释道。 “新增加人数的大部分原因当然是乌克兰的战争，还有巴基斯坦的洪水、世界各地新出现的和持续不断的冲突，以及我们在美洲看到的一些突发事件，直到太平洋。”

1700 万乌克兰人战争中被迫迁移：

去年，全球范围内，因冲突造成的国内新流离失所人数激增至 2830 万人，几乎是前一年的两倍，是过去十年年平均水平的三倍。 除了乌克兰境内 1700 万人流离失所外，还有 800 万人因巴基斯坦的特大洪水而流离失所。撒哈拉以南非洲记录了大约 1650 万国内流离失所者，其中一半以上是由于冲突，特别是在刚果民主共和国和埃塞俄比亚。

今年，国内流离失所者的数量预计将进一步增加。 在苏丹，自 4 月中旬以来的激烈战斗已经迫使超过 70 万人逃离该国其他地方。比拉克女士说：“最近的冲突于 4 月开始以来，我们记录的流离失所人数已经与 2022 年全年相同。”她还说：“显然，这是一个非常不稳定的局势。”

自然灾害乃罪魁祸首：

尽管人们被迫逃离世界各地，但近四分之三的国内流离失所者生活地点位于 10 个国家：叙利亚、阿富汗、刚果民主共和国、乌克兰、哥伦比亚、埃塞俄比亚、也门、尼日利亚、索马里和苏丹（在国内流离失所者人数的降序）。

这些流离失所者中有许多是持续多年的冲突的受害者，但自然灾害是造成大多数新的国内流离失所者的原因。 他们在 2022 年迫使 3260 万人逃离。这比上一年增加了 40%。

对于挪威难民委员会 (NRC) 的负责人扬·埃格兰 (Jan Egeland) 而言，危机的叠加形成了一场“完美风暴”。 XXX 他在一份声明中说。：“在过去的一年里，冲突和灾难加深了先前存在的脆弱性和不平等，造成了前所未有的规模的流离失所。”

他还谴责了世界粮食危机，然后乌克兰战争使这一危机更加严重，这也“破坏了多年的进步”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅