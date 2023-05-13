字节跳动“党组织”监控应用程序 对所有数据有最高权限

字节跳动一名前高管起诉该公司错误将其解雇的诉状周五曝光，其中透露，这个拥有TikTok的科技巨头从竞争对手那里获取数据，并在北京办公室有一个中共党组织，负责监控公司应用程序，并对所有数据拥有"最高权限"。

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据纽约时报12日的报道，拥有TikTok的中国公司字节跳动（ByteDance）一名前高管指责这家技术巨头的"违法文化"，包括在其早期从竞争对手Snap-chat和Instagram平台窃取内容，并称该公司是"中国共产党的有用宣传工具"。

这些说法是音译名为余音涛（Yintao Yu）的字节跳动前高管周五提起不当解雇诉讼的一部分，他在2017年8月至2018年11月期间，担任字节跳动美国业务的工程主管。他提交给旧金山高级法院的诉状称，他被解雇是因为他对一个窃取其他公司知识产权并从中获利的"世界性计划"表示了担忧。

纽时说，在余先生的诉讼中，最引人注目的说法是字节跳动在北京的办公室有一个由中共党员组成的特别小组，有时被称为“委员会”，“负责监控该公司的应用程序”，"指导公司如何推广共产主义核心价值观"，并拥有一个可以完全关闭中国应用程序的"关闭开关"。

据该诉状说：这个中共党员委员会对公司的所有数据都有最高权限，甚至包括存储在美国的数据。

字节跳动回应

另据路透社说，字节跳动公司在美国的前工程经理余音涛“罗杰”（Yintao "Roger"Yu）称，在他向公司管理层提出对该公司从其他平台（主要是Instagram和Snapchat）获取用户内容的担忧后，在2018年11月被解雇。

余音涛在诉状中还说，字节跳动制造假用户以夸大其指标，充当中国共产党（CCP）的有用宣传工具。他要求法院下令禁止字节跳动从其他社交媒体平台检索内容。

在回应该投诉时，字节跳动说："我们打算强力反对我们认为是毫无根据的索赔和指控。余先生为字节跳动公司工作不到一年。

该公司还对其从竞争对手那里获取数据的指控回应称，它是按照行业惯例和整体政策获取数据的。

这场纠纷发生时，字节跳动旗下的TikTok在美国面临一些议员要求在全国范围禁用的呼声越来越高，这些议员担心中国政府对该应用的潜在影响。

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