德国批准向乌克兰新交付一批豹式坦克防控系统和大量弹药

德国/乌克兰

乌克兰士兵在克利茨德国陆军基地接受豹式1A5坦克的维护训练2023年5月5日。

德国政府周五5月13日宣布批准27亿欧元军援乌克兰的新一揽计划，包括坦克、装甲车、防空系统和许多弹药。今天乌克兰总统泽连斯基在意大利访问，他预计明天前往德国。

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据法新社说，这次德国政府准备向乌克兰交付的物资包括追加30辆豹-1A5坦克，20辆新的Marder装甲车和一百多辆其他小型装甲车，200架无人侦察机，四套新的Iris-T防空系统及其发射平台，大量防空导弹，18门榴弹炮和大量弹药。

据政客新闻Politico说，在乌克兰准备对俄罗斯的入侵发动反攻之际，柏林希望扩大对基辅的支持。这是柏林自2022年2月战争开始以来向乌克兰提供的最大一笔军援武器。

德国国防部长鲍里斯-皮斯托瑞斯周六告诉记者，德国政府批准了一个新的27亿欧元的乌克兰武器一揽子计划。德国媒体《明镜》首先报道了这一揽子计划。

德国国防部长鲍里斯-皮斯托瑞斯在一份声明中说，"我们都希望看到俄罗斯迅速终止这场对乌克兰人民的残暴战争（......）。这就是为什么德国将提供一切可能的帮助，只要有必要。

据《明镜》杂志报道，新的一揽子计划将于周日在亚琛向乌克兰总统泽连斯基颁发查理曼奖的同时正式宣布。该媒体说，乌克兰应该在未来几周和几个月内收到这些设备。

泽连斯基周六抵达罗马对意大利进行为期一天的访问，他与意大利总统和总理等官员举行会谈，然后与教皇方济各会面。此行之后，乌克兰总统可能访问柏林。德国官员没有证实这次访问，但在媒体出现可能的旅行细节后，柏林警方已经展开调查。

根据德国政府数据，在2022年1月1日至2023年4月24日期间，德国向乌克兰出口的军事物资数量与今天宣布批准的一揽子计划大约相同。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）周六表示，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在斯德哥尔摩的一次欧盟外长会议上告诉他的欧盟同行，乌克兰需要更多支持来抵御俄罗斯的入侵。

博雷利在那次欧盟外长会议后告诉记者，在乌克兰东部陷入困境的巴赫穆特镇周围，"乌克兰每天需要大约1000发炮弹"。

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