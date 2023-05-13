捷克总统解释为何欧洲必须在对待中国问题上团结一致

捷克/欧洲/中国

捷克总统彼得-帕维尔说：“中国欢迎任何双边会议，当然也欢迎任何分裂欧洲国家或将欧洲与美国分开的机会”。“这就是为什么必须强调，我们只有在团结中才能在与中国的关系中取得成功”。

广告 继续浏览后续

捷克总统彼得-帕维尔周五（5月12日）向路透社记者说：“一方面，我很高兴现在中国在俄乌冲突方面的行为方式让我们对中国有了新的认识，因为我们看到中国并不是它试图描绘的那个建设性的角色”。

他补充说：“我们看到，中国的战略目标确实与我们不一致，中国社会赖以生存的价值观，不是也不会是，我们的价值观”。

帕维尔总统强调在欧盟内部和欧洲之外进行合作的必要性。他说，"如果可能的话，我们需要以团结的方式运作，不仅是在欧盟或欧洲内部，而是在所有民主国家内部"。

捷克总统还告诫德国和法国，不应该把自己看作是中国的单独平等伙伴。他强调在欧洲集团中保持团结的重要性。"

捷克总统说，中国欢迎任何双边会议，当然也欢迎任何分裂欧洲国家或将欧洲与美国分开的机会。这就是为什么必须强调，我们只有在团结中才能在与中国的关系中取得成功。

帕维尔总统还对中欧维谢格拉德集团（Visegrad Group）的情况表示担忧，这是由中欧四个欧盟成员国（捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克）组成的政治文化合作联盟。

他列举了匈牙利的民粹主义倾向和亲俄立场，以及波兰对欧盟一体化努力的偏离。

帕维尔总统还指出其邻国斯洛伐克的不确定局势，在看守总理爱德华-黑格尔于5月7日辞职后，总统苏珊娜·恰普托娃（Zuzana Caputova）选择央行副行长卢多维特-奥多尔（Ludovit Odor）来领导技术官僚政府，而这距离9月的提前选举只有几个月的时间。

帕维尔总统对斯洛伐克反对派领导人罗伯特-菲戈（Robert Fico）的讲话风格和语气表示了担忧，特别是他对总统恰卡普托娃的态度。

斯洛伐克总统恰普托娃本周早些时候宣布，她将对前总理菲戈关于她的言论采取法律行动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅