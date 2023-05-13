泽连斯基到访意大利:乌克兰接近胜利的一次重要访问

乌克兰/意大利

2023年5月13日星期六，意大利总理乔治亚-梅洛尼（右）和乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基在罗马的政府办公室Chigi Palace会面前握手。

乌克兰总统泽连斯基周六5月13日上午抵达罗马，在高度戒备下开始对意大利进行为期一天的访问。他与意大利总统马塔雷拉和总理梅洛尼会面后，将拜会教皇方济各。泽连斯基在推特上说，这是乌克兰接近胜利的一次重要访问。

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乌克兰总统泽连斯基周六上午抵达罗马，意大利电视画面显示，泽连斯基在钱皮诺军用机场受到意大利外交部长塔亚尼（Antonio Tajani）的欢迎，然后大批汽车离开钱皮诺（Ciampino）机场的军事区。

意大利外长塔亚尼在推特上说，意大利欢迎乌克兰总统泽伦斯基。我们重申我们对乌克兰人民的承诺，捍卫自由和民主"。

意大利当局为乌克兰总统到访实施了严密安保措施。据法新社罗马报道说，许多警察在市内巡逻，执法摩托车停在战略街角。狙击手被部署在屋顶上，罗马上空实施禁飞，包括未经授权的无人机。

乌克兰总统泽连斯基今天中午与意大利总理梅洛尼会面，后者在2月份访问过基辅，确认了意大利对乌克兰的支持，尽管意大利在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰领土之前与俄罗斯关系密切。

乌克兰总统泽连斯基还将拜会教皇方济各。这位86岁的教皇曾于2020年2月在梵蒂冈接待过泽连斯基先生，并多次呼吁在乌克兰实现和平。他几乎每周都会在总听会上为乌克兰战争的受害者祈祷。

上个月，教皇方济各会见了乌克兰总理什米格尔，后者邀请他访问乌克兰，并请求梵蒂冈教廷帮助被强行带到俄罗斯的乌克兰儿童返回。

今天周六，教皇方济各在梵蒂冈接见各国大使时，再次谈到"乌克兰战争带来了无尽的痛苦和死亡"。

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