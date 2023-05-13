G7财长和央行行长会议闭幕 启动供应链多样化机制

G7/中国供应链

G7财长和央行行长在日本新泻举行的会议2023年5月13日闭幕

七国集团同意"最迟"在2023年底建立一个包括“发展中国家”和“新兴经济体”在内的供应链多样化新机制，以减少在这一战略领域对中国的依赖。日本邀请了韩国印度巴西等6个非G7集团国家出席了供应链扩大会议。

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在日本新泻召开的七国集团财长和央行行长会议今天5月13日闭幕。据这次会议发布的一份声明，一个名为RISE的"增强弹性和包容性供应链"机制最迟在2023年年底之前启动。

这个机制的主干部分已在4月公布，主要的意图是通过“对中低收入国家的财政支持、技术交流和加强伙伴关系”来帮助这些国家在全球工业供应链这一关键过程中发挥更高的增值作用。

这个"增强弹性和包容性供应链”的新机制，将由七国集团与世界银行和其他国际组织合作实施。具体而言，该机制不仅要帮助各国提取工业原材料，而且应使其有能力在当地进行加工。这将有可能部分地不需要中国提供此类服务。

至于该项目将需要多少资金，据日本副财务大臣神田真人（Masato Kanda）告诉记者，专用于这一新工具的财政规模尚未确定。

法新社说，这种做法符合七国集团内部减少供应链风险的共同理念，但不会导致与中国"脱钩"。而事实上，七国集团财长并没有把“增强弹性和包容性供应链”（RISE）机制作为一个反中国的工具，而且在他们的公报中也没有提到中国。

七国集团的部长们表示，冠状病毒大流行“让我们看到了将供应链集中在一个地方的弊端”，"供应链的多样化可以帮助维护能源安全，帮助我们保持宏观经济的稳定"。

日本财务大臣铃木俊一（Shunichi Suzuki） 在一次新闻发布会上补充说，去年中国的长期疫情封锁对全球工业造成了重大干扰。

路透说，日本邀请了六个非G7国家，包括巴西、印度和印度尼西亚，参加周五的扩大会议，参加讨论供应链伙伴关系。

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