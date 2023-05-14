土耳其选举 两大阵营对决

土耳其选举

土耳其今天5月14日举行总统和议会选举，6400万登记选民被呼吁去投票，挑选下任土耳其总统。焦点候选人是现总统埃尔多安和反对派联盟候选人基利奇达罗格卢。

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法新社的报道说，自投票开始以来，全国各地的选民排起了长龙。预计这是一场竞争激烈的选举。对决在两大阵营之间展开。

土耳其全国大约5万个投票站在当地时间早8点开门，晚17点关门。包括2月6日地震摧毁地区。

欧洲委员会派出350名观察员，还有各方任命的观察员，包括反对派动员的30万名观察员被部署在全国各地投票站。

这场选举有望成为选择该国第13任总统的一场激烈决斗，获胜者将是土耳其共和国成立一个世纪后，通过直接普选产生的第3任总统，该国现在比以往任何时候都更加分裂。

选票上四名候选人：

首先是69岁的现总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan），他的伊斯兰保守派“正义与发展党”（AKP）当中，有20人位居国家高层。

第二是共和人民党（CHP）领导人凯末尔-基利奇达罗格卢（Kemal Kiliçdaroglu）。该党是土耳其国父凯末尔在奥斯曼帝国废墟上创立的社会民主世俗政党。这位74岁的前公务员领导着一个六党派联盟，政治光谱从“民族主义右翼”到“自由主义中左翼”。

第三位候选人是前极右翼议员希南-奥甘（Sinan Ogan）。在最新民意调查中，他的投票意向不到5%。

第四位候选人是穆哈莱姆-殷斯（Muharrem Ince），上周在被疑似俄罗斯假视频抹黑私生活后，他在周四宣布退出，但来不及从选票上删除他的名字。

由于地震灾害管理缺失，埃尔多安在乡村的支持度下降。在地震灾区安塔基亚，名叫莫哈梅（Mehmet Topaloglu）的选民周日第一批投了票。他向法新社说："现在够了，我们需要改变"。 这位农民和四孩的父亲在该镇一所学校门口说，他曾两次投给埃尔多安，但这次“即使他是我父亲”也不会了。他表示，这个改变是"因为地震和经济原因"。

塞姆拉（Semra Karakas）和23岁的女儿艾琳（Aylin）坐了14个小时的巴士回到安塔基亚投票。她们的公寓在2月6日造成5万多人死亡的地震中垮塌。此后，这两名妇女一直住在南部的安塔利亚。艾琳把选票放到投票箱之前说，甚至在地震发生前，“我的投票意向就已经确定了”，地震发生后，“我更确定了”。

土耳其340万选民已在国外投票。520万首次投票的年轻人，在2013年的大游行和2016年的政变失败后，才知道埃尔多安总统和他的专制倾向。

如果今天周日没有候选人赢得超过50%的绝对多数票，第二轮投票将于5月28日举行。

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