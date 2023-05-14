日本外相警告欧洲：中国和俄罗斯正在加强军事合作

日本/欧洲/中国/俄罗斯

2023年5月13日，日本外相林芳正（中）瑞典外相比尔斯特罗姆（Tobias Billstrom）及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（右）在斯德哥尔摩郊外的迈什塔。

日本外相林芳正昨天周六在瑞典出席欧洲与印太地区安全会议上警告称俄罗斯与中国正在加强军事合作。他呼吁国际社会做出一致的反应。

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美联社斯德哥尔摩报道，日本外相林芳正周六在瑞典指出，俄罗斯和中国在亚洲的军事合作令人担忧。他并表示，自莫斯科全面入侵乌克兰以来，欧洲的安全局势不能与印太地区的安全局势分开。

在瑞典举行的欧洲和印太地区外长会议上，日本外相林芳正说，俄罗斯在乌克兰的战争已经"动摇了国际秩序的基础"，国际社会必须做出一致反应。

林芳正认为，"否则，类似的挑战将在其他地区出现，支撑我们和平与繁荣的现有秩序可能会被从根本上被推翻"。

据日本外务省网站消息，林芳正在斯德哥尔摩会议期间就解决俄罗斯对乌克兰的侵略问题，分别与芬兰、奥地利、拉脱维亚、塞浦路斯和瑞典的外长举行了会谈，并与欧盟、法国和美国举行了会谈。

林芳正还透露，日本正在与欧洲商讨具体的新合作的方向，以及在网络空间、外层空间等新安全问题上的合作。

对于有关中国政府宣布将派特使访问乌克兰俄罗斯等国的提问，林放着表示，关于乌克兰的和平进程，正如联合国大会2月份的决议所述，俄罗斯必须完全退出乌克兰，才能实现公正持久的和平。

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