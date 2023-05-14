日本外相：与欧洲加强海洋太空网络安全合作

日本外相/欧盟/瑞典

日本外相林芳正出席在斯德哥尔摩举行的欧洲-印太会议，并与欧盟轮值主席国瑞典的外相比尔斯特罗姆举行了会谈。他表示，日本愿与欧洲在海上安全、太空领域和网络安全等方面加强合作。他还强调了加强基于法治的自由开放国际秩序的重要性。

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日本外相林芳正出席在斯德哥尔摩举行的欧洲-印太会议。他5月14日向记者表示，日本愿加强海上安全和太空、网络等领域的合作，并为年底日本欧盟（EU）的定期首脑会议做准备。

据日媒联合网站“47NEWS”报道，林芳正再次强调，考虑到中国日益霸权的动作，他重申了“为保护印太地区的国际秩序，与欧洲的团结的至关重要性”。

今天林芳正与瑞典外相比尔斯特罗姆举行了会谈，他感谢瑞典外相邀请他出席印太部长级会议，并表示很高兴今年在瑞典担任欧盟轮值主席国期间访问斯德哥尔摩。

林芳正指出，在国际安全环境日益严峻的情况下，与志同道合国家的合作比以往任何时候都更加重要，并表示支持瑞典申请加入北约的决定。

瑞典外相发推

瑞典外相比尔斯特罗姆在推特上写道，今天与日本外相林芳正进行了非常好的讨论。日本和瑞典有共同和长期的联系。加强它们对我们双方都很重要。在技术方面，在绿色过渡方面，以及在阻止俄罗斯对乌克兰的侵略方面。

印太会议

日本外务省网站今天周日刊出林芳正在斯德哥尔摩参加印太部长级会议的情况。林芳正向媒体表示，他在开幕式上发表了主旨演讲，随后出席了印太安全分委会。在系列会议上，他强调了志同道合的国家之间进一步合作以维护和加强基于法治的自由开放国际秩序的重要性。

他还强调单方面改变现状的企图不可接受，并且指出，欧洲和印太的安全不能分开讨论。此外，他还表示，与志同道合的欧洲国家共同努力以实现“自由开放的印太”非常重要。

在谈到日欧关系时，林芳正解释了日本希望进一步发展与欧盟的安全和防卫合作的新方向。

此外，林芳在会议期间分别与芬兰、奥地利、拉脱维亚、塞浦路斯和瑞典的外长举行了会谈，并与欧盟、法国和美国举行了会谈，讨论解决俄罗斯对乌克兰的侵略问题，并就实现“自由开放的印太”确认将进一步加强合作。

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