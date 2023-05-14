泽连斯基访柏林 德国军机夜航护送

泽连斯基/德国

乌克兰总统泽连斯基访问德国，赞扬德国是“真正的朋友”和“可靠的盟友”，并呼吁德国参与推动向乌克兰提供战机的努力。

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泽连斯基到访柏林。他在周日晚，乘坐德国政府飞机，在德国空军战斗机的护送下，从意大利连夜抵达柏林，这是他自俄罗斯开始入侵乌克兰以来首次访问德国。

乌克兰总统泽连斯基周日赞扬了德国对基辅的支持，他说德国是“真正的朋友”和“可靠的盟友”。据法新社看到的信息，泽连斯基在接待他的德国总统府留言簿上写道："在乌克兰现代历史上最困难的时期，德国已证明是我们“真正的朋友”和“可靠的盟友”，“在捍卫自由和民主价值观的斗争中，德国坚决站在乌克兰人民一边”。"我们将共克时艰，为欧洲带来和平"。

泽连斯基周日呼吁德国总理朔尔茨支持基辅的几个盟友为击退俄罗斯的入侵而向乌克兰提供战斗机的努力。他在联合记者会上说，我们目前正在努力建立一个战斗机联盟，"我也将要求德国在这个联盟中支持乌克兰"。而德国总理朔尔茨迄今为止一直拒绝直接向乌克兰提供飞机。

德国政府昨天周五宣布批准了向乌克兰交付27亿欧元武器的新一揽计划，包括豹式坦克、装甲车、防空系统和许多弹药。这是自朝鲜战争以来柏林拿出的最大一笔武器援助。

乌克兰总统泽连斯基今天晚些时候将与总理朔尔茨举行会谈。泽连斯基上一次访问德国，参加慕尼黑安全会议，是在2022年2月，那是在普京对乌克兰发动侵略战争前不久。

泽连斯基昨天周六在意大利与意大利总理乔治亚-梅洛尼举行会谈，并拜见了86岁的教皇方济各。后者说，他准备为被俄罗斯绑架的乌克兰儿童的回归做努力。

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