北约力图今夏敲定路线图, 助乌克兰向北约军事标准迈进

北约/ 乌克兰

5月15日星期一，北约秘书长斯托尔滕贝格在哥本哈根民主峰会上表示，希望各盟国在7月维尔纽斯峰会上就一项多年计划达成一致，以帮助乌克兰向北约的军事标准迈进。

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01:23 斯托尔滕贝格，摄于2023年5月15日。 © Reuters

斯托尔滕贝格通过视频连线表示，希望“我们能就乌克兰的多年计划达成一致，这一计划将致力于帮助乌克兰从苏联时代的标准、理论、装备，过渡到北约的标准、理论和装备，并与北约实现可完全互通的操作。当然，这样做也有助于乌克兰成为北约成员”。

“现在最紧迫的任务，是确保乌克兰获胜，确保普京总统不会赢得这场战争。因为只有乌克兰作为一个主权、独立的欧洲国家获胜，我们讨论乌克兰何时以及如何成为北约成员国才有意义”。

他表示，目前暂时不能透露这一框架的具体内容，但”如果北约盟国，尤其是大国，开始向乌克兰提供双边安全保证，我们就非常接近第5条（集体自卫权）了。所以解决这些问题，没有简单的途径，最重要的是我们对乌克兰的支持非常坚定，这样乌克兰就会作为欧洲的一个主权、强大的独立国家，去赢得这场战争”。

斯托尔滕贝格指出，“我们还将（在维尔纽斯峰会上）与我们的亚太合作伙伴进行接触。这将是北约历史上第二次邀请日本、韩国、新西兰和澳大利亚的国家元首和政府首脑参加。这将表明我们意识到亚洲和太平洋地区发生的事情对北约很重要，因此我们正在加强与上述国家的伙伴关系”。

此外，斯托尔滕贝格还表示，他计划在10月任期结束后，辞去北约秘书长一职。

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