国际移民组织（IOM）第一次选出一名女性

国际移民组织

国际 – 美国艾米·波普（Amy Pope）当选为第一位领导国际移民组织（IOM）的女性。她被选为该机构的负责人，任期五年，从10月1日开始

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现任总干事安东尼奥·维托里诺（Antonio Vitorino）本想连选连任，但提前退出。根据国际移民组织的章程，总干事由理事会的三分之二多数票选出。在第一轮投票中，艾米·波普以98票领先于安东尼奥·维托里诺的67票，但没有达到三分之二的票数。在进行第二轮投票前，维托里诺退出了竞选。

国际移民组织成立于1951年，系国际移民领域的主要政府间国际组织，总部设在日内瓦。 该组织的任务是协助确保有序和人道地管理移民流动，促进国际移民合作，协助寻求移民问题的可行性解决方案，并为有需要的移民提供人道主义援助。

在 3 月份接受法新社采访时，波普女士表示，简单地维持现状是远远不够的。她指出，虽然国际移民组织“非常非常擅长”提供即时援助，但仍有“巨大的改进空间” 。

她希望对移民难题进行全面的分析。分析被迫离开家园人的需求；做更多的努力使得移民有一个合法安全的迁徙途径。

她的任期将从2023年10月1日开始，任期五年。

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