捷克总统谈中国与俄乌战争: "中国的做法让人大开眼界"

捷克/ 中国

捷克总统彼得·帕维尔周五（5月12日）在与路透社的采访中，对乌克兰的反攻进行了预测，同时对中国在俄乌战争中的做法表示担忧。

广告 继续浏览后续

01:32 捷克总统彼得·帕维尔。 © Reuters

有关俄乌战争，彼得·帕维尔表示：“乌克兰成功进行反攻的希望肯定很大，因为乌克兰积极主动、准备充分，其军队经验丰富，肯定不会像俄罗斯军队那样因各种各样的不足而败下阵来”。

“另外一个事实是，俄罗斯有时间在多条防线上，对相对高质量和高纵深的防御工程进行筹备。如果对其进行有效使用，将使攻击者（本语境中指乌克兰）伤亡惨重”。

“我们当然希望他们（乌克兰）能够成功解放所有被占领土，但结果如何，我们还需要等待。事情并不总是按照愿望和计划进行，但我认为乌克兰取得重大成功的机会非常高”。

“支持乌克兰加入欧盟和北约应该是我们的长期目标...加入北约和欧盟，准备工作非常复杂，需要漫长的时间，达到各种标准。但我们应该在这方面帮助乌克兰。有关乌克兰加入欧盟，我认为在今年年底开始谈判，是比较现实的，因为这不仅可以给乌克兰带来一些前景，一些期望，而且将允许我们在谈判期间，开始在许多层面上与乌克兰开展合作。这一方面将有助于重建被战争严重破坏的乌克兰经济，另一方面可以更快速地让乌克兰更接近加入欧盟的标准。有关乌克兰入盟北约，这可能还有点遥远，但我一直认为，经济形势和安全是相通的。乌克兰经济越稳定，提前准备好加入北约的可能性就越大”。

有关中国，彼得·帕维尔称：“一方面，我很高兴中国现在在俄乌冲突中的表现，因为这让我们对中国大开眼界：我们看到中国, 并不是它试图将自己描绘成的建设性参与者的样子。我们看到它（中国）的战略目标确实与我们的不相容；中国社会的基本价值观不是，也不会是我们的价值观。如果我们要平衡与中国的关系，我们就需要以统一的方式运作，不仅在欧盟或欧洲内部，而是团结世界上所有的民主国家，如果可能的话”。

“总会有（试图与中国建立）双边关系的尝试，（建立）特殊关系的尝试，这种趋势将会一直存在下去，特别是在大国之间。另一方面，我们需要向德国和法国强调，德国和法国如果单独行动的话，对中国来说不算是平等的伙伴”。

“显然，举行任何双边会谈，中国都会很高兴；任何分裂欧洲国家，或分离欧美的机会，都会让中国高兴。这就是强调这一点的重要性所在：只有团结，才能在与中国的关系中取得成功”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅