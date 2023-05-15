泰国大选 领先前进党高调宣称胜利：“已做好出任总理准备”

泰国，选举

周日(5月14日)泰国议会选举，民主派重挫与军方结盟的政党，为终结近10年军政权统治拉开序幕。得票最高的前进党党魁披塔周一表示，已做好出任总理的准备，邀请五个反对党共同组建执政联盟，而得票第二的另一大反对党为泰党周一已表示，同意加入前进党的执政联盟。

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42岁、毕业于哈佛大学的披塔周一在曼谷的一个新闻发布会上自我介绍说， "我是皮塔-林贾罗恩拉特，泰国的下任总理。” 他承诺自己将成为 "所有人的总理"。说已向五个反对党发出邀请，一起组建执政联盟。

周日举行的泰国议会选举，自称为青年一代代言人的前进党创造了历史性的突破，和为泰党分居第一第二，遥遥领先于现任总理巴育的执政保党，根据周一最新统计，前进党赢得了下议院500个席位中的151个，为泰党获得141个议席，而总理巴育的泰国民族联合党远远落后，只有36名议员当选，位列第五。

在经济增长缓慢和自由状况下降的背景下，这次选举的投票率超过了75%，创下了纪录。

周一为泰党在一份声明中表示，接受前进党的邀请，同意加入其组建执政联盟。

为泰党是过去二十年来最具人气的泰国政党，但在周日的选举中，没有实现其36岁明星候选人白通丹-西那瓦在竞选中声称的“选举浪潮”。在政见上 ，前进党和为泰党都认为泰国的经济正在衰败，需要改革，但在一些社会问题上存在分歧，比如对"冒犯君主法 "的改革，为泰党态度要谨慎得多。而主张推进修改有争议的 "冒犯君主法 "到改革强制征兵，前进党被认为的激进立场可能会与在机构内保持影响力的军方及皇室精英产生摩擦。

法新社报道指，在泰国这样一个以军事和司法干预民主进程为标志的国家，观察家们担心会出现预期转变受限的情况，而这种状况将有利于军方。

报道指，新国会成立后，上下议院将会推选新人选，获过半数支持才能当选总理。虽然前进党和为泰党合共已取得过半数议席，但泰国政坛能否更迭仍有变数，因为选举委员会预料60日内才会公布正式结果，加上上议院的250席全部由军方委任，即使反对派取得明显胜利，也要得到军方认同，才能上台执政。

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