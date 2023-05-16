三天访五国, 泽连斯基汇报总结欧洲行成果

乌克兰/ 欧洲

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周一结束了旋风般的欧洲之行（意大利、梵蒂冈、德国、法国和英国），返回乌克兰。在总统府发布的视频当中，他表示：“漫长的三天…我们带着新的防御包回家了”。

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02:38 泽连斯基，摄于5月15日。 © 乌克兰总统府-AP供图

在乌克兰准备发动期待已久的春季攻势以夺回俄罗斯占领的领土之际，泽连斯基正在寻求更多的军事装备和支持。他感谢欧洲国家及其领导人的帮助，其中包括价值超过27亿欧元的德国一揽子计划。

泽连斯基在视频中表示：“我们带着新的防卫方案，正往家赶。我们拿到的新的防卫方案将为前线提供更多更新更强大的武器，为我们的人民提供更多的保护，更多的政治支援。我们在意大利与总理女士乔治亚进行了良好的会谈，我们还与教皇会面，这非常令人鼓舞，我们也见到了意大利总统”。

“在德国，我们与总统施泰因迈尔先生会面，还有总理舒尔茨先生，这对我们的国防特别有意义。除了柏林，我们还去了亚琛，我在那里参观了一个军事基地，参观了该军事基地的豹式坦克、黄鼠狼步兵战车，我也对那些正在接受德国装备训练的我国士兵致谢”。

“在法国，我与与总统马克龙会面，进行了长时间的、有益的会谈。这涉及一个新的强大的军事计划，也涉及一个新的政治协议。

英国之行，我与首相苏纳克先生会面，谈到了国防、英国在军事联盟中非常重要的领导地位。在重大国际活动开始之前，我们协调了彼此的立场，尤其是在七国集团峰会、维尔纽斯峰会之前（协调了我们的立场）”。

“我们的和平方案在所有这些会晤期间都得到了讨论。现在，我们的合作伙伴们有更大的意愿来遵循乌克兰的方案，现在有更多的人支持我们加入欧盟，更多的人理解乌克兰加入北约势在必行，这必然会发生”。

“我感谢意大利帮助保护我们人民的生命。意大利帮助保护我们的空域，同时也帮助我们为战后乌克兰的全面重建做准备”。

“我感谢德国，为我们提供最大的一揽子国防计划，这个军事计划价值27亿欧元，包括改版的IRIS-T防空系统，还有为其配备的很多导弹、枪支、炮弹、装甲车。此外，德国还将从长远来看支持我们的国家，有110亿欧元用于国防。德国还参与了欧洲和平基金，这加强了我们的防御”。

“我也感谢法国，感谢法国为我们的士兵提供了对抗俄罗斯恐怖活动的新机会。现在不是谈论细节的时候，但我仍然想感谢法国为我们提供额外的装备、装甲车，感谢法国帮我们巩固合作伙伴们”。

“我也感谢英国，同意培训我们的飞行员，我们正在建立一个联盟，在现代西方飞机上培训我们的的飞行员”。

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