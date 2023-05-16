伦敦欲建立“国际联盟”向乌克兰提供F-16战机

英国/荷兰/乌克兰战争

由46个国家组成的欧洲委员会的领导人正在冰岛举行峰会，以加强支持并谴责俄罗斯对乌克兰发动战争。英国与荷兰首相在峰会之余举行了双边会晤。英国首相苏纳克与荷兰首相马克-吕特会晤后表示，伦敦希望建立一个“国际联盟”以帮助乌克兰获得F-16战斗机。

广告 继续浏览后续

唐宁街说，两人在冰岛举行的欧洲委员会峰会上会面，“同意他们将共同努力建立一个国际联盟，为乌克兰提供空中作战能力（......），从训练到交付F16战机”。

本次峰会是这个泛欧组织成立近75年来的第四次峰会，旨在增加追究俄罗斯入侵乌克兰所造成的破坏及罪行，并追究他们的刑事责任。

苏纳克重申了他的信念。他表示，乌克兰的合法地位就在北约。两国领导人同意盟友向乌克兰提供长期安全援助的重要性。

苏纳克周一在伦敦会见了乌克兰总统泽连斯基，并承诺很快向乌克兰运送防空导弹和攻击性的无人机。

几个月来，泽连斯基一直在要求他的西方盟友给他提供飞机，让乌克兰军队能够纵深打击俄罗斯军队。

周一在伦敦，他重申他想建立“飞机联盟”，并表示他“对此非常乐观”。英国已经向乌克兰交付了反坦克导弹、火炮、防空系统、装甲战车。它还向乌克兰提供英国挑战者坦克，并训练乌克兰军人如何操作这些坦克。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅