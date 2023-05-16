国际特赦组织在年度死刑报告中批评某些国家的“杀人狂潮”

国际特赦批全球死刑执行人数再创新高 2022年20国处决近900人，该数据未包括中国很可能处决的数千名死刑犯人数。

国际特赦组织在其报告中指出，全球死刑执行人数创2017年以来最高，该组织并谴责一种“杀人狂潮”，根据统计：2022 年在 20 个国家中有将近 900 人被处决。而这项数据未包括中国很可能有处决的数千名死刑犯人数。

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国际特赦组织在年度死刑报告中谴责、评级某些国家的“杀人狂潮”，报告还指出2022 年在 20 个国家中有将近 900 人被处决，创，2017年以来的新高，国际特赦组织在年度死刑报告中批评某些国家出现的“杀人狂潮”。

国际特赦谴责说：“2022 年全球死刑处决人数，在 20 个国家中有将近 900 人，达到了五年来的最高峰，导致这项数据创记录的主要国家，是在中东和北非，他们继续大肆杀戮。”

根据人权组织统计，2022年在20个国家有883人被处决，比2021年增加了53%。

国际特赦报告的数据则指出，“这一飙升的处决人数，尚未将去年在中国很可能发生的被处决的数千人计算在内，主要计算了由中东和北非国家处决人数，这项记录数字，从 2021 年的 520 人，增加到 2022 年的 825 人。”

沙特阿拉伯一天执行81起死刑

报告称，伊朗的处决人数从 2021 年的 314 人增加到 2022 年的 576 人，沙特阿拉伯的死刑人数同比则增加了两倍，从 65 人增加到 196 人（这也是国际特赦组织 30 年来对沙特统计的最高记录），而埃及在 2022 年处决了 24 人。

国际特赦组织秘书长阿涅斯·卡拉马德 (Agnès Callamard) 指出，沙特阿拉伯“竟然在一天内处决了 81 名囚犯”。

她也指控伊朗当局，“由于试图结束民众起义的结果看来陷入绝境，于是，当局夺走了那些只是行使示威权利民众的生命”。

国际特赦组织指出，2022 年全球执行死刑的总数实际上“明显更高”，因为“围绕死刑采取的保密性一直阻碍了死刑人数在几个国内家得到准确的评估，例如：中国、朝鲜和越南等国”。

该组织补充道 ：“虽然我们不知道在中国被处决的确切人数，但这个国家显然仍然位居那些执行死刑最多的国家之首。”

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