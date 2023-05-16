G7广岛峰会把《不扩散核武器条约》作为核裁军与核不扩散的基础

G 7

广岛 – G7广岛峰会19日将发表的核裁军相关成果文件准备写明，把《不扩散核武器条约》（NPT）作为核裁军与核不扩散的基础，强化核不扩散体制。《不扩散核武器条约》承认美英法中俄5国拥有核武器，禁止其他国家拥有。

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日本共同社报道，这份文件准备提出，拥有核武器的国家相互公开核战力，以确保透明度，继续努力削减核武器数量。

据外交消息人士透露，G7首脑预计将以核裁军为主题展开讨论。成果文件将对岸田去年8月公布的《广岛行动计划》表示欢迎。作为核心将写入的5项内容分别为：强化核不扩散体制、拥核国家确保透明度、反对威胁使用和使用核武器、继续削减核武器、促进各国领导人造访核爆地。

预计G7首脑将共同指出，为确保透明度，拥核国家相互公开核战力的程序很重要。各方正在协调，拟确认《全面禁止核试验条约》（CTBT）生效和《禁止生产核武器裂变材料公约》（FMCT）启动谈判的必要性。

共同社说，鉴于俄罗斯的核恫吓与中国的核战力增强等，这份文件力争为日本首相岸田文雄提倡的“无核武世界”造势。

岸田16日在官邸与公明党党首山口那津男会面，批评俄罗斯一边暗示使用核武器一边进攻乌克兰，并强调称：“如果容许这样做，会向国际社会发出错误讯息。（峰会）必须发出严厉的信号。”

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