俄白两国宣布加强西部边界防御能力

俄罗斯/ 白罗斯/ 乌克兰战争

俄罗斯外交部长谢尔盖拉夫罗夫周三表示，俄罗斯和白罗斯将加强西部边界的“防御能力”。

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01:02 俄罗斯外长拉夫罗夫（右三） © AP

拉夫罗夫在莫斯科与到访的白罗斯外长谢尔盖·阿莱尼克会面时发表讲话，称两国正在实施一项“为期两年的外交政策计划（包括密切的政治、经济和军事联系），根据该计划，将提高联盟国家（俄白两国）西部边界的防御能力，在国际关系中维护正义，确保不出现双重标准，尤其是确保欧洲安全的方法中不出现双重标准”。

拉夫罗夫还表示，“欧洲大陆的安全架构现在正被我们的西方邻国所破坏。俄白两国在外交政策方面的协调，这是我们两国在两年计划的基础上实施的，十分重要的外交协调”。

白罗斯外长阿莱尼克表示，“希望能与俄方协调我们的外交部门在国际舞台上的行动，共同对抗和抵御外部挑战和威胁，应对来自外界的安全和经济威胁”。

在会后的联合记者会上，就俄罗斯军队一直在白罗斯保持存在的问题，白罗斯外长阿莱尼克表示，“（谈到控制俄白边界的原因）这更像是对边界局势的监测，这首先与我们与俄罗斯联邦的政府间共同协定即将生效有关，这涉及签证联合政策和签证互认政策...白方边境服务部门与俄罗斯边境服务部门密切合作”。

此外，有关和平倡议，拉夫罗夫表示“莫斯科尚未收到巴西或非洲国家提出的和平解决乌克兰问题的任何书面提议”。“俄罗斯已响应拉美和非洲伙伴的和平谈判呼吁”，“这是出于为稳定世界秩序做出贡献的真诚愿望”。不过，“与我们的中国邻居不同”，“巴西和非洲国家并未提出具体建议”。

早些时候，南非总统西里尔·拉马福萨表示，他在刚刚过去的周末与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统沃洛德米尔·泽连斯基通了电话，双方都同意分别在莫斯科和基辅与非洲领导人和平代表使团见面，该使团将包括赞比亚、塞内加尔、刚果共和国、乌干达和埃及的领导人等。拉马福萨还表示，普京和泽连斯基已反馈称他“可以开始进行准备工作”。

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