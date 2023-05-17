日本推动七国集团峰会发表在人工智能问题上的立场

人工智能

日本 – 日本政府正在作准备，要在19日开幕的七国集团首脑会议（G7广岛峰会）首脑声明中，写入在今年内汇总七国集团对于以人工智能（AI）聊天软件“ChatGPT”为代表的生成式人工智能的见解。

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共同社报道，日本首相岸田文雄力争制定有关生成式人工智能的规则。各国对于监管必要性的立场并不一致，成为了峰会焦点之一。

与会各国正在协调，关于峰会最后一天21日发表的首脑声明，草案拟写入：各国首脑将向相关部长下达指示，要求最晚在年内实施旨在汇总G7对生成式人工智能见解的磋商。这呼应了在群马县高崎市召开的G7数字与技术部长会议的联合声明。

基于部长会议声明，七国集团正在协调在首脑声明中也敦促经济合作与发展组织（OECD）就分析生成式人工智能对于政策的影响展开探讨。

外交消息人士17日透露，七国集团部长将基于声明，商讨应对个人信息外泄和虚假信息扩散的问题、以及著作权保护方式问题。

另外，在七国首脑声明中就俄乌冲突写入“对抗躲避制裁的尝试”正在协调。关于全球经济，预计将鉴于物价飙升和美欧金融不稳，写明“在不确定性高涨的形势下，继续警惕”，“经济政策需要灵活机动”。

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