欧洲40余国签字: 为俄乌战争索赔机制铺垫法律基础

乌克兰战争/ 欧盟

欧洲各国领导人周三（5月17日）在雷克雅未克举行的欧洲理事会会议上，继续讨论如何让俄罗斯对其对乌克兰发动的战争负责。雷克雅未克会议公布了一项新的损害赔偿登记册，以便记录因俄罗斯入侵而造成的乌方损失与伤害，为索赔机制铺垫法律基础。会议还寻求解决其他问题，包括自战争开始以来数以千计的儿童从乌克兰被带到俄罗斯或俄占区，基辅及其盟友谴责这是非法驱逐。

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01:42 拉脱维亚总统 © Reuters

冰岛总理周三将俄罗斯军队在乌克兰战争期间造成的“损失登记册”的发布，描述为“开创性”的举动。雅各布斯多蒂尔在新闻发布会上表示：“没有问责，就不可能有持久的和平”。她还重申，需要对所有受害者，对乌克兰通过法律途径作出回应。为此，本次会议已建立了一个开创性的机制：登记俄罗斯联邦对乌克兰的侵略造成的损害，这一机制以协议的方式出现，“旨在构成未来的国际赔偿机制”。

雷克雅未克会议公布了新的损失登记册，记录因俄罗斯入侵而造成的损失或伤害，为索赔机制的建立进行法律铺垫。

德国总理奥拉夫·舒尔茨、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相里希·苏纳克等多国领导人在会议上强调了他们对乌克兰的支持。

乌克兰总理表示：“毫无疑问，建立俄罗斯联邦对乌克兰的侵略造成的损失登记册，是一项历史性的决定，这将使我们能够伸张正义”。“从最高领导人到普通士兵，所有国际罪犯都必须为他们的罪行承担责任。每个人都意识到，与其广泛讨论和平，我们还需要明确保证不再发生侵略”。

欧洲理事会秘书长布里奇表示：“在这个阶段，我认为这真的是一个巨大的成功，我们有40个国家签署了登记册，加上欧盟，这也很重要。我们还在等待另外三个国家加入我们，预计会很快，这三国需要完成他们国内的内部程序”。

拉脱维亚总统埃吉尔斯·列维茨表示：“这首先意味着在法律层面的认责，俄罗斯有责任支付损害赔偿。当然，这是采取进一步措施的基础。接下来我们可以做的，可能不仅是扣押俄罗斯的资产，因为俄罗斯的资产很大一部分已经被没收了。我们能做的还有把这些资产给乌克兰，让乌克兰进行重建。可以说，这是赔偿的核心。俄罗斯资产不会覆盖所有的损失，因为乌克兰损失巨大，但至少能覆盖掉一部分。我认为我们正在为此创造法律基础”。

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